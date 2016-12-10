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Spor

Şampiyonlar Ligi saatleri değişti

Bu kararla birlikte Şampiyonlar Ligi ile özdeşleşen başlama saati tarihe yol alacak

10 Aralık 2016 02:30

UEFA Yönetim Kurulu, Şampiyonlar Ligi maçlarının başlama saatiyle ilgili yeni bir karar aldı.

Şampiyonlar Ligi ile özdeşleşen başlama saati gelecek sezondan itibaren değişiyor.

TSİ 21.45 ile özdeşleşen Şampiyonlar Ligi maçları, Türkiye'de saatlerin alınmamasının ardından 22.45'te start almaya başlamış ve yıllarca benimsenen Şampiyonlar Ligi saati bu olayla değişmişti.

Şimdi de UEFA, konuyla ilgili yeni bir karar aldı.

UEFA'nın aldığı karara göre Şampiyonlar Ligi maçları gelecek sezondan itibaren iki farklı saatte oynanacak. Her Şampiyonlar Ligi haftasında o gün oynanacak olan 8 maçın 2'si TSİ 21.00, diğer 6'sı ise TSİ 23.00'da başlayacak.

Bu kararla birlikte Şampiyonlar Ligi ile özdeşleşen başlama saati tarihe yol alacak.

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