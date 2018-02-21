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Spor

Şampiyonlar Ligi, önümüzdeki sezon itibariyle şifreli kanala geçiyor

Devler Ligi'nde TRT ve 'açık kanal' devri kapanıyor

21 Şubat 2018 20:15

Şampiyonlar Ligi'nde açık kanal devri resmen kapanıyor; Şampiyonlar Ligi yeni sezonda beIN Sports'ta olacak.

Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu, Şampiyonlar Ligi maçlarının yeni sezonda TRT'de olmayacağını belirterek yeni yayıncı kuruluşu açıkladı. Koloğlu, Şampiyonlar ligi yayın haklarının beIN Sports tarafından satın alındığını ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Şampiyonlar Ligi, Star Tv'de başladığı 1993'ten bu yana belki de ilk defa, 'açık kanal' defterini uzun bir süre için kapatmış olacak. Bayern Münih-Beşiktaş maçı bu anlamda önemli. TRT'ye sordum, 'Çok isterdik 'bizde de yayınlanacak' diye söylemeyi ama yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi TRT'de olmayacak' dediler."

beIN Sports abonelerine yeni tarife kapıda!

Koloğlu, beIN Sports'un abonelerine Şampiyonlar Ligi tarifesi çıkartacağını söyledi:

" Malum, beIN Sports yayın haklarını aldı. Kendi platformundaki abonelere verecek gibi görülüyor sadece. Hatta yeni bir tarife de kapıda diye tahmin ediyorum bu maç yayınları başladığında..."

(Skorer.com)

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