Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu kuraları çekildi

2017-18 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi birinci ve ikinci ön eleme turu eşleşmeleri UEFA'nın Nyon'daki merkezinde çekilen kurayla belli oldu.

Real Madrid'in kupada 12. şampiyonluğunu kazanmasından sadece 16 gün sonrasında gerçekleşen kuraya ilk kez giren Kosova'nın temsilcisi Trepça '89, Faroe Adaları'ndan Vikingur ile eşleşti. Kupa 1'de 1967 yılında şampiyon olan Celtic ise ikinci turda Linfield-La Fiorita galibiyle oynayacak.

İşte eşleşmeler:

Birinci ön eleme turu (27-28 Haziran ve 4-5 Temmuz)

Víkingur (Faroe) - Trepça '89 (Kosova)

Hibernians (Malta) - FCI Tallinn (Estonya)

Alashkert (Ermenistan) - FC Santa Coloma (Andorra)

The New Saints (Galler) - Europa (Cebelitarık)

Linfield (K.İrlanda) - La Fiorita (San Marino)

İkinci ön eleme turu (11-12 Temmuz ve 18-19 Temmuz)

APOEL (G.Kıbrıs) - Dudelange (Lüksemburg)

Zalgiris (Litvanya) - Ludogorets Razgrad (Bulgaristan)

Karabağ (Azerbaycan) - Samtredia (Gürcistan)

Partizan (Sırbistan) v Buducnost Podgorica (Karadağ)

Hibernians (Malta)/FCI Tallinn (Estonya) - Salzburg (Avusturya)

Sheriff Tiraspol (Moldava) - Kukes (Arnavutluk)

Astana (Kazakistan) - Spartaks Jūrmala (Letonya)

BATE Borisov (Belarus) - Alashkert (Ermenistan)/FC Santa Coloma (Andorra)

Zilina (Slovakya) - Kopenhag (Danimarka)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Honved (Macaristan)

Rijeka (Hırvatistan) - The New Saints (Galler)/Europa (Cebelitarık)

Malmö (İsveç) v Vardar (Makedonya)

Zrinjski (Bosna Hernek) - Maribor (Slovenya)

Dundalk (İrlanda) - Rosenborg (Norveç)

FH Hafnarfjördur (İzlanda) - Víkingur (Faroe)/Trepça '89 (Kosova)

Linfield (K.İrlanda)/La Fiorita (San Marino) - Celtic (İskoçya)

IFK Mariehamn (Finlandiya) v Legia Varçova (Polonya