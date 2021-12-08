Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş, 16.8 milyon Euro'yu rakiplerine bıraktı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne 5-0'lık Borussia Dortmund mağlubiyetiyle veda etti. Devler Ligi'nde grup aşamasını puansız tamamlayan Beşiktaş, 16.8 milyon Euro'yu rakiplerine bıraktı.

Beşiktaş büyük umutlarla başladığı Şampiyonlar Ligi'ni puan ve prim yüzü göremeden kapattı. Grup aşamasını puansız kapatan Siyah-beyazlılar, ciddi bir gelirden de oldu.



UEFA sezon başında ödül yönetmeliğini açıklarken gruplarda elde edilecek her galibiyet için kulüplere 2.8 milyon Euro prim verileceğini duyurmuştu. UEFA'nın beraberlik için belirlediği prim ise 930 bin Euro olarak açıklanmıştı.

Beşiktaş gruptaki 6 maçtan da yenilgiyle ayrılarak toplam 16.8 milyon Euro'yu(260 milyon lira) kasasına koyma şansını kullanamadı.

Puansız tamamlayan ikinci Türk takımı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü performansı Türk futbol tarihine de geçti.

Siyah-beyazlılar, 2001-2002 sezonunda puan alamayan Fenerbahçe'nin ardından, Devler Ligi'nde sıfır çeken ikinci Türk temsilcisi oldu. Sarı-lacivertliler Barcelona, Leverkusen ve Lyon'lu F Grubu'nda puan alamamıştı.

C Grubu'nu Ajax 18 puanla lider tamamlarken, Borussia Dortmund'u averajla geride bırakan Sporting ikinci oldu.

Avrupa'da 15 maçta 14 mağlubiyet

Siyah-beyazlılar, Avrupa'da çıktığı son 15 karşılaşmada 14. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Kara Kartal son galibiyetini 2019-20 sezonunda Avrupa Ligi gruplarında evinde oynadığı Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup ederek almıştı.