T24 LogoT24 Logo
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi sezon

16 Ağustos 2020 07:56

Şampiyonlar Ligi çeyrek final son maçında Manchester City favori gösterildiği Lyon maçını 3-1 kaybetti ve elenen taraf oldu. Böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez yarı finalde aynı anda İtalyan, İngiliz ve İspanyol takımları yer alamadı. En son 1990-91 sezonunda yarı finalde İtalyan, İngiliz ve İspanyol takımı yer almamış ancak o dönemde "Kupa 1", Şampiyon Kulüpler Kupası olarak geçiyordu

1990-91 sezonunda yarı final aşamasında, Bayern Münih ile Kızılyıldız ve Marsilya ile Spartak Moskova eşleşmişti.

Finale kalan takımlardan Kızılyıldız, Marsilya'yı penaltı vuruşları sonucu geçip Şampiyon Kulüpler Kupasını kazanmıştı. Sonraki yıldan itibaren adı Şampiyonlar Ligi olarak değişen yeni statüsü ve grup aşamasının yayından önemli maddi imkanları ve prestiji ile öne çıkan Turnuvada yarı finalde hep İspanyol ve İngiliz takımları yer almıştı

İspanyol ve İngiliz takımlarının yer almadığı son yarı final ise 1996-97 sezonunda olmuş o sezon kupayı Borussia Dortmund kazanmıştı

Bu sezon yarı finalistler

RB Leipzig (Almanya) - PSG (Fransa)

Bayern Münih (Almanya) - Lyon (Fransa).

ETİKETLER

şampiyonlar ligimanchester citybayern münihborussia dortmundpsg
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24