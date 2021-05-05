Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son finalist bugün belli olacak. İspanyol ekibi Real Madrid 1-1'in rövanşında bugün 22.00'de Stamford Bridge Stadı'nda İngiliz kulübü Chelsea'ye konuk olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist, 2-1'in rövanşında Paris Saint Germain'i sahasında da 2-0 ile geçerek tarihinde ilk kez finale yükselen Manchester City olmuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final mücadelesiyle tamamlanacak. Real Madrid'de Carvajal ve Vazquez sakat, Ramos belirsiz

Şampiyonlar Ligi'nde son finalist belli oluyor. Chelsea, 1-1'in rövanşında Real Madrid'i konuk edecek. İngiliz ekibinde eksik yok. İspanyol devinde ise Carvajal ve Lucas Vazquez'in sakatlıkları bulunuyor.

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in gündeminde ilk maçta oynayamayan Sergio Ramos vardı.

Tuchel, "Burada olmayı hakettik. Ramos oynayacak mı, bu zor bir soru çünkü ben de bilmiyorum. Bu bir fark yaratır mı, evet çok fazla. Ramos, son yılların en başarılı takımının kaptanı. Bu kararı kafamıza takmamalıyız. Bence oynayacak ve buna hazırlıklı olmalıyız" dedi.

İyi hazırlandıklarını söyleyen Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane ise Ramos için açık kapı bıraktı.

Zidane, "Kendi oyunumuzu oynamalıyız. 90 dakika veya daha fazlası olacak. Çok iyi hazırlandık. Size Ramos'un oynayıp oynamayacağını söyleyemem. Bizimle beraber burada ve bu da durumu iyi demek. En önemlisi liderimizin, kaptanımızın bizimle olması" ifadelerini kullandı.

Muhtemel 11'ler

Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rüdiger, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Mount, Chilwell, Pulusic, Werner

Real Madrid: Courtois, Odriozola, Militao, Ramos, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, JR.Vinicius, Benzema