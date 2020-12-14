Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nin Son 16 Turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. Avrupa'nın devlerinin tek hedefi; 29 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahaya çıkmak!
Şampiyonlar Ligi Son 16 eşleşmeleri:
M'Gladbach-Manchester City
Lazio - Bayern Munih
Atletico Madrid - Chelsea
RB Leipzig - Liverpool
Porto - Juventus
Barcelona - PSG
Sevilla - Borussia Dortmund
Real Madrid - Atalanta
Son 16 maçları ne zaman?
Bu turu geçenler, adını çeyrek finale yazdıracak ve İstanbul'da gerçekleşecek final karşılaşması için her takımın önlerinde geçmeleri gereken 2 rakip kalacak. Normalde geçen yaz oynanacaktı Devler Ligi’nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.