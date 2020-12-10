Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkan son takımlar belli oldu; Inter grup sonuncusu olarak turnuvaya veda etti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A, B, C, D ve H gruplarında maçlar tamamlandı. Buna göre Manchester City, Porto, Real Madrid, Borussia Mönchengladbach, Bayern Münih, Atletico Madrid, Liverpool ve Atalanta gruptan çıkan ekipler oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması sona erdi. B Grubu'nda Real Madrid, Borussia Mönchengladbach'ı evinde yenip, Shakhtar Donetsk'in de Inter ile berabere kalmasıyla gruptan çıkan takım oldu. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Liverpool ise Midtjylland ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Sonuçların ardından A Grubu'nda Manchester City ile Porto, B Grubu'nda Real Madrid ile Borussia Mönchengladbach, C Grubu'nda Bayern Münih ile Atletico Madrid, D Grubu'nda da Liverpool ile Atalanta bir üst tura çıkan takımlar oldu.