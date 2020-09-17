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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları; eşleşmeler belli oldu

17 Eylül 2020 07:55

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Macaristan'ın Ferencvaros, Norveç'in Molde, İsrail'in Maccabi Tel Aviv, Danimarka'nın Midtjylland ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden Omonia takımları, play-off turuna yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu, dün akşam oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı.

Tek maç eleme sistemindeki müsabakalarda, Dinamo Zagreb'i 2-1 mağlup eden Ferencvaros, normal süre ve uzatmaları 0-0 sona eren maçın ardından Karabağ'a penaltılarla 6-5 üstünlük kuran Molde, Dinamo Brest'i 1-0'la geçen Maccabi Tel Aviv, Young Boys'u 3-0 mağlup eden Midtjylland, normal süre ve uzatmaları 1-1 biten maçın ardından Kızılyıldız'ı penaltılarla 4-2 yenen Omonia, Şampiyonlar Ligi play-off'larına kaldı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki play-off eşleşmeleri

Slavia Prag (Çekya) - Midtjylland (Danimarka)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Salzburg (Avusturya)

Olympiakos (Yunanistan) - Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Molde (Norveç) - Ferencvaros (Macaristan)

Krasnodar (Rusya) - PAOK (Yunanistan)

Gent (Belçika)- Dinamo Kiev (Ukrayna)

Avrupa Ligi'ne giden takımlar da belli oldu

"Devler Ligi"nden elenen Dinamo Zagreb, Karabağ, Dinamo Brest, Young Boys ve Kızılyıldız ise UEFA Avrupa Ligi play-off'larına katılacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 22-23 Eylül, rövanşları 29-30 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Turu geçen taraflar Şampiyonlar Ligi gruplarına katılırken, kaybedenler ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında yoluna devam edecek.

 

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