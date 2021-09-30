UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası, E, F, G ve H gruplarındaki maçlarla tamamlandı. Cristiano Ronaldo, Manchester United'a son dakikada attığı golle hayat verirken, Barcelona, Benfica deplasmanında çok sonuçla dönüyor.

Ronaldo 90+5'te attı, ManU geri döndü

Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda geçen yılın UEFA Avrupa Ligi finalinin rövanşı sayılabilecek maçta Manchester United, Villarreal'i konuk etti. Konuk ekip maç boyunca etkili olurken, 53. dakikada organize atakla golü buldu. Danjuma'nın ceza sahası içine gönderdiği topu Paco Alcacer ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

60. dakikada ceza sahası sağ yan çizgisi yakınında kazanılan serbest vuruşu Bruno Fernandes, ceza sahası sol ön çizgisi üzerine doğru gönderdi. Alex Telles, gelişine harika bir vuruşla topu sağ direğin yanından ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1 yaptı. Manchester United'ın baskısı 90+5'te verdi. Bu maçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde 178. maçına çıkan ve Devler Ligi'nde en çok forma giyen oyuncu rekorunun sahibi olan Cristiano Ronaldo sahneye çıktı. Portekizli kaydettiği golle Manchester United'ı galibiyete taşıdı. Bu sonucun ardından Manchester United gruptaki ilk 3 puanını aldı. Villarreal ise 1 puanda kaldı.

Burak Yılmaz'ın golü Lille'e yetmedi

G Grubu ikinci maçında RB Salzburg'a konuk olan Lille, 2-0 geriye düştüğü maçta Burak Yılmaz'ın attığı golle umutlandı ancak, bir türlü beraberlik golünü bulamayınca sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Milli futbolcu Burak Yılmaz, 2014'ten sonra Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü atmayı başardı.

Salzburg 35. ve 53. dakikalarda Karim Adeyemi'nin iki penaltı golüyle Lille karşısında 2-0 öne geçerken, 62'de müthiş bir frikik golüne imza atan Burak Yılmaz skoru 2-1'e getirmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Galatasaray formasıyla 2014 yılında Arsenal'e gol atmayı başaran milli futbolcu, Lille formasıyla Devler Ligi'nde ilk golünü de kaydetmiş oldu. Kalan dakikalarda Lille'in baskısı sonuç vermeyince mücadele Salzburg'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu galibiyetle puanını 4 yapan Salzburg grupta liderliği ele geçirirken, gruptaki ilk maçında Wolsfburg ile 0-0 berabere kalan ve 1 puanı bulunan Lille son sırada yer aldı.

Barcelona, üst üste beşinci maçını kaybetti!

Portekiz temsilcisi Benfica, sahasındaki maçta Barcelona'yı 3-0 mağlup etti. Benfica'yı galibiyete taşıyan isimler 3 ve 79. dakikada ağları havalandıran Darwin Nunez ile 68. dakikada sahne alan Rafa Silva oldu.

Benfica, 2. maçında galibiyetle tanışırken; puanını 4'e çıkardı. 1997'den bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'ndeki üst üste beşinci maçını da kaybeden Barcelona ise puanla tanışamadı.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar: