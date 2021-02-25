Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, 17. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Atalanta'yı deplasmanda Mendy'nin 86'da attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Manchester City, Borussia Mönchengladbach'ı 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, İtalya'da Atalanta'ya konuk oldu.

Eksik bir kadro ile İtalya deplasmanına giden Real Madrid, 17. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Atalanta'yı Ferland Mendy'nin 86. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Atalanta'da Remo Freuler rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Bu maçın rövanşı 16 Mart'ta İspanya'da oynanacak.

Manchester City, Gladbach'ı iki golle geçti

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Borussia Mönchengladbach ile Manchester City karşılaştı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan maçı Manchester City 2-0 kazandı. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 29'da Bernardo Silva ve 65'te Gabriel Jesus kaydetti.

Gabriel Jesus, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 27 maçta 16 gol attı. Manchester City'de Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 90 dakika forma giydi.

Atalanta 0-1 Real Madrid

Mönchengladbach 0-2 Manchester City