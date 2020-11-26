Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.
B Grubu'nda oynanan maçta Inter, sahasında Real Madrid'e 2-0 yenildi.
D Grubu'nda Liverpool, sahasında ağırladığı Atalanta'ya dört dakika içinde yediği gollerle 2-0 mağlup oldu.
A Grubu'nda yer alan son şampiyon Bayern Münih, sahasında Salzburg'u 3-1'lik skorla geçerken gruptan çıkmayı da garantiledi.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 3-1 (Dk. 42 Robert Lewandowski, dk 52 Kingsley Coman dk. 68 Leroy Sane - dk 73 Berisha).
Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 0-0
B Grubu
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 4-0 (Dk. 17 (pen) Stindl, dk. 34 Elvedi, dk. 45+1 Embolo, Dk 77 Wendt)
Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya): 0-2 (Dk. 7 (pen) Eden Hazard, dk 59 Rodrygo)
C Grubu
Olympiakos (Yunanistan) - Manchester City (İngiltere): 0-1 (Dk. 36 Foden)
Olympique Marsilya (Fransa) - Porto (Portekiz): 0-2 (Dk. 39 Sanusi, dk. 72 (pen) Oliveria)
D Grubu:
Ajax (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-1 (Dk. 47 Gravenverch, dk. 49 Mazraoui, dk. 66 Neres - dk. 80 Mabil)
Liverpool (İngiltere) - Atalanta (İtalya): 0-2 (Dk. 60 Josip Ilicic, dk 64 Robin Gosens)