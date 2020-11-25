Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.
H Grubu'nda gecenin öne çıkan maçında geçen yılın finalisti Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında ağırladığı Alman ekibi Leipzig'i 11. dakikada Neymar'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.
Aynı grupta oynanan diğer mücadelede ise Medipol Başakşehir, deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımına 4-1 yenildi.
G Grubu'nda oynanan maçta Barcelona, deplasmanda Dinamo Kiev'i Sergino Dest, Martin Braithwaite (2) ve Antoine Griezmann'ın golleriyle 4-0 yendi.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde:
E Grubu
Rennes (Fransa) - Chelsea (İngiltere): 1-2 (Dk. 22 Hudson-Odoi, dk. 90+1 Olivier Giroud - dk. 85 Guirassy)
Krasnodar (Rusya) - Sevilla (İspanya): 1-2 (Dk. 4 Rakitic, dk. 90 Munir El Haddadi - dk. 56 Wanderson)
F Grubu
Lazio (İtalya) - Zenit (Rusya): 3-1 (Dk. 3 Ciro Immobile, dk. 22 Parolo, dk. 55 Immobile - dk. 25 Dzyuba)
Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika): 3-0 (Dk. 18 ve dk. 60 Haaland, dk. 41 Jadon Sancho)
G Grubu
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya): 0-4 (Dk. 52 Sergino Dest, dk. 57 ve dk. 70 Martin Braithwaite, dk. 90+2 Antoine Griezmann)
Juventus (İtalya) - Ferencvaros (Macaristan): 2-1 (Dk. 35 Cristiano Ronaldo, dk. 90+2 Alvaro Morata - k.19 Uzuni)
H Grubu
Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya): 1-0 (Dk.11 - Neymar)
Manchester United (İngiltere) - Medipol Başakşehir: 4-1 (Dk. 7 ve 19. Bruno Fernandes, dk. 35 (pen) Marcus Rashford ve dk. 90+2 Daniel James atarken - dk. 75 Deniz Türüç)