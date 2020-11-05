Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarına 4 grupta oynanan 8 maçla devam edildi.

Chelsea, konuk ettiği Rennes'i 3-0 yenerken, Manchester United'ı ağırlayan Başakşehir zorlu karşılaşmada sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayan Barcelona ise rakibini 2-1 mağlup etti. Başakşehir'in de yer aldığı H Grubu'nun diğer maçında RB Leipzig, evinde ağırladığı Paris Saint-Germain'i 2-1 yendi.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 8 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde:

E grubu:

Sevilla - Krasnador 3 - 2 (Goller: Dk. 42 Rakitic, dk. 69 ve 72 Youssef En-Nesyri - dk. 17 Suleymanov, dk. 21 Berg (p)

Chelsea - Rennes 3 - 0 (Goller: Dk. 10 ve 41 Timo Werner, dk. 50 Tammy Abraham)

F Grubu:

Zenit - Lazio 1 -1 (Goller dk. 32 Erokhin - dk. 82 Caicedo)

Club Brugge - Dortmund 0 - 3 (Goller: Dk. 14 Hazard, dk. 18 ve 32 Haland)

G Grubu:

Barcelona - Dinamo Kiev 2 - 1 (Goller: Dk. 5 Messi (p) dk. 65 Pique - dk 75. Tsikankov)

Ferencvaros - Juventus 1 - 4 (Dk. 90 Boli, - Dk. 7 ve 60 Morata, dk. 72 Dybala, dk. 81 Dvali)

H Grubu:

Başakşehir - Manchester United 2 - 1 (Dk. 12 Dem ba, dk. 40 Visca- Dk. 43 Martial)

Leipzig - Paris Saint Germain 2 -1 (Dk. 41 Nkuntu dk. 57 Forsberg - Dk. 6 Maria)