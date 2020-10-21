Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.
H Grubu'nda Fransa'nın temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında İngiliz ekibi Manchester United'a 2-1 yenildi.
Aynı grupta oynanan diğer mücadelede ise Medipol Başakşehir, deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımına 2-0 mağlup oldu. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 16. ve 20. dakikalarda Angelino kaydetti.
G Grubu'nda yer alan Barcelona, sahasında karşılaştığı Macaristan'ın Ferencvaros takımını 5-1 yendi.
Şampiyonlar Ligi'nde maç sonuçları şöyle:
E Grubu:
Rennes (Fransa) 1 - 1 Krasnodar (Rusya)
Chelsea (İngiltere) 0 - 0 Sevilla (İspanya)
F Grubu:
Zenit (Rusya) 1 - 2 Club Brugge (Belçika)
Lazio (İtalya) 3 - 1 Borussia Dortmund (Almanya)
G Grubu:
Dinamo Kiev (Ukrayna) 0 - 2 Juventus (İtalya)
Barcelona (İspanya) 5 - 1 Ferencvaros (Macaristan)