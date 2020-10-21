Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

H Grubu'nda Fransa'nın temsilcisi Paris Saint-Germain, sahasında İngiliz ekibi Manchester United'a 2-1 yenildi.

Aynı grupta oynanan diğer mücadelede ise Medipol Başakşehir, deplasmanda Almanya'nın Leipzig takımına 2-0 mağlup oldu. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 16. ve 20. dakikalarda Angelino kaydetti.

G Grubu'nda yer alan Barcelona, sahasında karşılaştığı Macaristan'ın Ferencvaros takımını 5-1 yendi.

Şampiyonlar Ligi'nde maç sonuçları şöyle:

E Grubu:

Rennes (Fransa) 1 - 1 Krasnodar (Rusya)

Chelsea (İngiltere) 0 - 0 Sevilla (İspanya)

F Grubu:

Zenit (Rusya) 1 - 2 Club Brugge (Belçika)

Lazio (İtalya) 3 - 1 Borussia Dortmund (Almanya)

G Grubu:

Dinamo Kiev (Ukrayna) 0 - 2 Juventus (İtalya)

Barcelona (İspanya) 5 - 1 Ferencvaros (Macaristan)