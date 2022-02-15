Şampiyonlar Ligi'nde dev maç: Paris Saint-Germain, Real Madrid'i konuk ediyor

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu dev bir eşleşmeyle başlıyor. Paris Saint-Germain ile Real Madrid bu gece karşı karşıya gelecek. Parc des Princes'te oynanacak mücadele bugün saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde final yolculuğu bu gece başlıyor. Son 16 turu saat 23.00'te oynanacak iki maçla kapılarını açacak.

Kupayı en çok kazanan takım olan Real Madrid, ilk Devler Ligi zaferi için yıllardır büyük yatırım yapan Paris Saint-Germain deplasmanı öncesinde temkinli.

Carlo Ancelotti ne söyledi?

"Zorlu bir takıma karşı zor bir maç olacak. Sonucun kimseyi şaşırtmayacağı bir gece bizi bekliyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için kurulmuş bir rakip karşısında her zamankinden çok daha istekli olacağız."

Mücadele öncesinde iki takımda da yıldızların durumu belirsiz.

Bir süredir sahalardan uzak kalan Neymar ve Karim Benzema'nın durumları maç saatinde belli olacak. Ev sahibi takımda Sergio Ramos sakatlığı nedeniyle eski takımına karşı forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Danilo, Paredes, Verratti - Di Maria, Mbappe, Messi

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Asensio, Vinicius Jr., Benzema