Manchester City - Real Madrid: 4-3 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşması nefesleri kesti. Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada Manchester City, Real Madrid'i 4-3 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final seyir zevki çok yüksek başladı. Real Madrid'i İngiltere'de ağırlayan Manchester City, temponun neredeyse 90 dakikanın tamamında çok yüksek olduğu karşılaşmadaki gol düellosunun ardından sahadan galibiyeti alıp ilk maçta avantajı kapan ekip oldu.

Henüz 2. dakikada Kevin de Bruyne ile Manchester City öne geçerken, Gabriel Jesus 11. dakikada attığı golle fark ikiye çıktı. Karim Benzema'nın 33. dakikadaki golü ile ilk yarı 2-1'lik skorla tamamlandı.

Manchester City, ikinci yarıya da daha baskılı başlayan taraf oldu. 53. dakikada Phil Foden farkı bir daha açarken Real Madrid'de Vinicius Jr. hemen 2 dakika sonra cevap verdi ve skor 3-2'ye geldi.

Karşılaşmada heyecan bir dakika olsun azalmazken goller de devam etti. 74. dakikada Bernardo Silva çok şık bir vuruşla farkı tekrar ikiye çıkarsa da 82. dakikada Karim Benzema bir kez daha sahneye çıktı ve karşılaşmadaki 7. golün ardından skor 4-3'e geldi.

Her saniyesi keyifli geçen maçta Manchester City, Real Madrid'i 4-3 mağlup etti.

Yarı final eşleşmesindeki ikinci maç 4 Mayıs Çarşamba günü İspanya'da, Real Madrid'in sahası Bernabeu'da oynanacak.

Maçtan önemli anlar

GOL | 80. dakikada Real Madrid, laporte'un kafasında sekip eline çarpan top nedeniyle penaltı kazanadı. Topun başına geçen Karim Benzema topu ağlara gönderdi.

GOL | Manchester City 74. dakikada Bernardo Silva ile skoru 4-2'ye getirdi. Ceza sahasının hemen önünde Zinchenko yerde kaldı. Maçın hakemi avantajı oynatırken topu önünde bulan Bernardo Silva, zor pozisyonda şutunu gönderi ve topu ağlarla buluşturdu.

GOL | Real Madrid yalnızca 2 dakika sonra skora dengeyi getirdi. 55. dakikada sol kanattan atağa çıkan Vinicius Jr. ters köşeye yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu.

GOL | Manchester City 53. dakikada Phil Foden ile skoru 3-1'e getirdi. Sağ kanatta topu kapan ve dip çizgiye inen Fernandinho, ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Topa yükselen Foden kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi..

GOL | Real Madrid 33. dakikada Karim Benzema'nın golüyle farkı 1'e indirdi. Mendy'nin sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Benzema, gelişine vuruşunu yaptı ve topu filelerle buluşturdu.

GOL | 11' Sol taraftan ilk golün sahibi De Bruyne içeri ortaladı, Kroos'un uzaklaştıramadığı top Jesus'un önünde kaldı, Jesus düzgün vuruşla farkı 2'ye çıkarttı.

GOL | 2' Sağ kanatta topla buluşan Mahrez, merkeze doğru hareketlenip altı pasın üzerindeki De Bruyne'u gördü. Belçikalı yıldız kafayı vurdu ve ağları sarstı. City 1-0 önde!