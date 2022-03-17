Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan karşılaşmalar büyük bir heyecana sahne oldu. Erken final niteliğindeki eşleşmede Real Madrid, Paris Saint-Germain'i toplamda 3-2'lik skorla eledi. Turun dikkat çeken bir diğer eşleşmesinde ise Villarreal büyük bir sürprize imza attı ve Juventus'u deplasmanda 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu sona erdi. Nefes kesen mücadelelere sahne olan turda Paris Saint-Germain, Manchester United ve Inter gibi güçlü ekipler elendi.

Juventus ve PSG elendi

Real Madrid-Paris Saint-Germain eşleşmesi son 16 turunun en akılda kalıcı maçlarını futbolseverlere izletti. Fransa'da Mbappe'nin golüyle İspanyol devini yenen PSG, deplasmanda ise yıkımı yaşadı.



Benzema'nın hat-trick yaptığı maçta rakibine 3-1 yenilen Messi ve arkadaşları turnuvaya veda etti. Öte yandan turun en çarpıcı sonuçlarından birine imza atan Villarreal, Juventus'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

İşte çeyrek finale yükselen takımlar

Liverpool

Bayern Münih

Manchester United

Real Madrid

Atletico Madrid

Benfica

Villarreal

Chelsea.