Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale son 2 bilet

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 Turu'nun perdesi bu gece kapanıyor. Saat 23.00'te başlayacak iki maçın ardından İstanbul'daki final için 8 aday kalacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler bu gece belli oluyor. Son 16 Turu'nun en heyecanlı eşleşmelerinden birinde, Chelsea ve Atletico Madrid rövanş maçın karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu Chelsea-Atletico Madrid maçı bugün saat 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.

Thomas Tuchel yönetiminde yenilgi yüzü görmeyen Chelsea, deplasmanda aldığı 1-0'lık galibiyetin avantajıyla sahada olacak. La Liga lideri Atletico Madrid ise Avrupa serüvenini sürdürmek için kazanmak zorunda.

Karşılaşma öncesi konuşan Diego Simeone, "Çok formda bir takımda oynayacağız. Tuchel ile şu ana kadar kötü sonuçları yok. Çok dinamik ve disiplinli oynuyorlar. İlk maçta da gördüğümüz gibi açık bir oyun olmayacak. Tek hedefimiz kazanmak. Kazanmaya en yakın olduğumuz anda bunu başarmalıyız" ifadelerini kullandı.

Muhtemel ilk 11'ler

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, James, Kante, Kovacic, Alonso, Werner, Ziyech, Giroud

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Gimenez, Lodi, Koke, Felix, Llorente, Niguez, Carrasco, Suarez