Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı bu gece 22.00'de oynanan iki maçla başladı.

Manchester City’nin Atletico Madrid ile karşılaştığı gecede Benfica ise Liverpool’u konuk etti.

İngiliz ekibi Liverpool, Konate'nin 17, Mane'nin 34 ve Diaz'ın 87. dakikadaki golleriyle Benfica deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.

Benfica'nın golünü, 49. dakikada Nunez kaydetti.

City, Atletico Madrid'i De Bruyne'yle yıktı

Bir diğer İngiliz temsilcisi Manchester City ise İspanyol kulübü Atletico Madrid'i konuk etti.

Geçen yılın finalisti Manchester City, ilk yarıda tek şut bile atamayan rakibini, Kevin De Bruyne'nin 70. dakikada attığı golle yendi.

Bu eşleşmelerin galipleri, 13 Nisan'daki rövanş maçlarının ardından belli olacak.