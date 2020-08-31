T24 LogoT24 Logo
Spor

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme kuraları çekildi

31 Ağustos 2020 13:43

Kulüpler düzeyinde Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi.

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş 'ı eleyen PAOK, 3. ön eleme turunda Benfica ile eşleşti.

İşte eşleşmeler

PAOK - Benfica

Dinamo Kiev - AZ Alkmaar

Gent - Rapid Wien

Karabağ - Molde

Omonia - Kızılyıldız

Midtjylland - Young Boys

Ferencvaros - Dinamo Zagreb

Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest.

ETİKETLER

Şampiyonlar LigiŞampiyonlar Ligi paokŞampiyonlar Ligi eşleşmeleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24