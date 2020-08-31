Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme kuraları çekildi

Kulüpler düzeyinde Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi.
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş 'ı eleyen PAOK, 3. ön eleme turunda Benfica ile eşleşti.
İşte eşleşmeler
PAOK - Benfica
Dinamo Kiev - AZ Alkmaar
Gent - Rapid Wien
Karabağ - Molde
Omonia - Kızılyıldız
Midtjylland - Young Boys
Ferencvaros - Dinamo Zagreb
Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Brest.