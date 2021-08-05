Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turunun ilk maçları tamamlandı

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turunun ilk maçları dün oynanan 3 maç ile sona erdi. Benfica ve Ferencvaros sahadan galibiyetle ayrılırken, Dinamo Zagreb ile Legia Varşova berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 3 maç yapıldı. Benfica ve Ferencvaros rakiplerini yenerken, Dinamo Zagreb ile Legia Varşova beraberlikle sahadan ayrıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Spartak Moskova (Rusya) - Benfica (Portekiz): 0-2

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Legia Varşova (Polonya): 1-1

Ferencvaros (Macaristan) - Slavia Prag (Çekya): 2-0