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Spor

Şampiyonlar Ligi maçlarını Facebook'tan yayınlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Eylül ayından itibaren Fox Sports'un Facebook sayfalarından canlı izlenebilecek

29 Haziran 2017 02:42

Spor kanalı FOX Sports, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını sosyal medya ağı Facebook üzerinden yayınlamaya başlayacağını duyurdu.

FOX Sports'tan yapılan açıklamada, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının eylül ayından itibaren "FOX Sports" adlı Facebook sayfasından İngilizce ve "FOX Deportes" adlı Facebook sayfasından da İspanyolca olarak canlı yayınlanacağı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında her maç günü 2 maçın yayınlanacağının kaydedildiği açıklamada, seyircilerin ikinci eleme turu ve çeyrek final maçlarını da Facebook üzerinden izleyebileceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FOX Sports İş Operasyonları Başkanı David Nathanson, Facebook'la kurulan ortaklığın ABD'de futbolun gelişimine yardımcı olacağının altını çizerek, "Bu yılın UEFA Şampiyonlar Ligi finali, dünya genelinde 34 milyon insanın Facebook üzerinden 98 milyon etkileşimine şahit oldu. Bu nedenle futbol camiasına en iyi kalitede içerik sunmak için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Facebook Küresel Sporlar Ortaklıkları Başkanı Dan Reed de ABD televizyonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin her maçının gösterilmediği bilgisini paylaşarak, Facebook ve FOX Sports'un iş birliği sayesinde taraftarların maçları iki farklı dilde izleyebileceğini kaydetti.

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