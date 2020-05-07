Şampiyonlar Ligi maçları ağustos ayında başlayacak, formatta değişiklik bekleniyor

Avrupa futbolunun patronu UEFA, Şampiyonlar Ligi maçlarını ağustos ayının ilk haftasında oynatmayı planlıyor. UEFA'nın ayrıca şartlar doğrultusunda Devler Ligi'nde format değişikliğine gitmesi gündemde.



Fransa basınında yer alan habere göre UEFA; dün Avrupa'nın önemli kulüplerinin başkanlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantısının ana maddelerinden biri de Şampiyonlar Ligi maçlarının geleceğiydi.

Takvim için ağustos beklentisi

UEFA, toplantıda Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçlarının Ağustos ayının ilk haftasında oynanmasının istendiğini belirtti. Torino'da oynanması beklenen Juventus-Lyon maçı için de 8 Ağustos tarihi ön plana çıktı. Bu sayede Devler Ligi'nin çeyrek final maçları da 10-11-12 Ağustos tarihlerinde oynanabileceği düşünülüyor.

Tarafsız sahada tek maç üzerinden oynanabilir

Çeyrek final maçlarının ise hangi formatta oynanacağı netlik kazanmadı. Hatta bu tur, çift maç üzerinden deplasmanlı şekilde oynanmayabilir.



Tarafsız bir sahada tek maç üzerinden oynanacak bir tur mücadelesi de seçenekler arasında. UEFA tamamen ilerleyen zamanlarda oluşacak şartlara göre bu kararı verecek. Şampiyonlar Ligi final maçının da daha önce planladndığı gibi İstanbul'da oynanması bekleniyor.

UEFA Avrupa Ligi de başlatılabilir

Yerel liglerin en geç temmuz ayı sonunda bitirilmesini isteyen Avrupa futbolunun patronu, UEFA Avrupa Ligi'nin de tüm şartlar zorlanarak oynatılmasının ve bitirilmesi niyetinde olduğunu belirtti.