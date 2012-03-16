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Spor

Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi

Çeyrek finalin en dikkat çeken eşleşmesi Milan ile Barcelona eşleşmesi oldu

16 Mart 2012 15:21

 

T24 - Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Münih'e giden yolda, Real Madrid - Barcelona finali ihtimali belirdi.

Çeyrek finalin en dikkat çeken eşleşmesi Milan ile Barcelona eşleşmesi oldu. Kupanın favorilerinden Real Madrid ise rüya bir sezon geçiren APOEL ile eşleşti.

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Barcelona, çeyrek finalde İtalyan ekip Milan ile eşleşti. Çeyrek finale çıkarak büyük bir sürprize imza atan Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Apoel ise Real Madrid'in rakibi oldu.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu

Apoel - Real Madrid
Marsilya - Bayern Münih
Benfica - Chelsea
Milan - Barcelona


Yarı final eşleşmeleri

 

Bu arada yarı finalde Marsilya - Bayern Münih eşleşmesinin galibi Apoel - Real Madrid maçında tur atlayan ile eşleşecek. Benfica - Chelsea maçının galibi de Milan - Barcelona eşleşmesinin galibi ile yarı finalde mücadele edecek.

(Marsilya-Bayern Münih)-(APOEL-Real Madrid)
(Benfica-Chelsea) - (Milan-Barcelona)

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları 27-28 Mart ve 3-4 Nisan'da, yarı final maçları ise 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs'ta oynanacak. ''Devler Ligi''nde perde, 19 Mayıs'ta Almanya'nın Münih kentinde oynanacak final maçıyla kapanacak.
 
Avrupa Ligi'ndeki kura çekimi saat 14.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan Athletic Bilbao, Hannover, Valencia, AZ Alkmaar, Atletico Madrid, Sporting Lisbon, Metalist Kharkiv ve Schalke arasındaki kura çekimi sonucunda eşleşmeler belli olacak. Nyon'daki kurada, UEFA Avrupa Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri de belirlenecek. Ligde çeyrek final maçları 29 Mart-5 Nisan, yarı final maçları ise 19 Nisan-26 Nisan'da oynanacak. Final maçı ise 9 Mayıs'ta Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak.

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