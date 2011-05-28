Şampiyonlar Ligi Kupası sahibini arıyor

T24 -



Avrupa'nın en büyük kupasının yeni sahibi kim olacak?

İki takım da 3'er kez kazandı

En çok kazanan Real Madrid

Avrupa kupalarında üçüncü kez finalde karşılaşacaklar

39 farklı takım final oynadı, 21'i kupa kazandı

En kötü rekor Beşiktaş'ta

Finalistler ve kupa sayıları

Takım Final Kupa

----------- ----- ----

Real Madrid 12 9

Milan 11 7

Liverpool 7 5

Bayern Münih 8 4

Ajax 6 4

Benfica 7 2

Juventus 7 2

Barcelona 6 3

Inter 5 3

Manchester United 4 3

Nottingham Forest 2 2

Porto 2 2

Celtic 2 1

Hamburg 2 1

Steaua Bükreş 2 1

Marsilya 2 1

Feyenoord 1 1

Aston Villa 1 1

PSV Eindhoven 1 1

Kızılyıldız 1 1

Borussia Dortmund 1 1

Stade de Reims 2 0

Valencia 2 0

Fiorentina 1 0

Eintracht Frankfurt 1 0

Partizan 1 0

Panathinaikos 1 0

Atletico Madrid 1 0

Leeds United 1 0

Saint Etienne 1 0

B. Mönchengladbach 1 0

Club Brugge 1 0

Malmö 1 0

Roma 1 0

Sampdoria 1 0

Bayer 04 Leverkusen 1 0

Monaco 1 0

Arsenal 1 0

Chelsea 1 0







Rekor İspanyol ve İtalyanlar'da

Ülke Şampiyon Final

------- --------- -----

İspanya 12 21

İtalya 12 26

İngiltere 11 17

Almanya 6 14

Hollanda 6 8

Portekiz 4 9

Fransa 1 6

Romanya 1 2

İskoçya 1 2

Eski Yugoslavya 1 2

Belçika - 1

Yunanistan - 1

İsveç - 1





Finaller

Sezon Şampiyon Finalist Sonuç

------- ----------- -------------- ------

1955-56 Real Madrid Stade De Reims 4-3

1956-57 Real Madrid Fiorentina 2-0

1957-58 Real Madrid Milan 3-2 (uzatma)

1958-59 Real Madrid Stade De Reims 2-0

1959-60 Real Madrid Eintracht Frankfurt 7-3

1960-61 Benfica Barcelona 3-2

1961-62 Benfica Real Madrid 5-3

1962-63 Milan Benfica 2-1

1963-64 İnter Real Madrid 3-1

1964-65 İnter Benfica 1-0

1965-66 Real Madrid Partizan 2-1

1966-67 Celtic İnter 2-1

1967-68 Manchester United Benfica 4-1 (uzatma)

1968-69 Milan Ajax 4-1

1969-70 Feyenoord Celtic 2-1 (uzatma)

1970-71 Ajax Panathinaikos 2-0

1971-72 Ajax İnter 2-0

1972-73 Ajax Juventus 1-0

1973-74 Bayern Münih Atletico Madrid 1-1 4-0

1974-75 Bayern Münih Leeds United 2-0

1975-76 Bayern Münih Saint Etienne 1-0

1976-77 Liverpool B. Mönchengladbach 3-1

1977-78 Liverpool Clubbe Brugge 1-0

1978-79 Nottingham Forest Malmö 1-0

1979-80 Nottingham Forest Hamburg 1-0

1980-81 Liverpool Real Madrid 1-0

1981-82 Aston Villa Bayern Münih 1-0

1982-83 Hamburg Juventus 1-0

1983-84 Liverpool Roma 1-1 (4-2 pen.)

1984-85 Juventus Liverpool 1-0

1985-86 Steaua Bükreş Barcelona 0-0 (2-0 pen.)

1986-87 Porto Bayern Münih 2-1

1987-88 PSV Eindhoven Benfica 0-0 (6-5 pen.)

1988-89 Milan Steaua Bükreş 4-0

1989-90 Milan Benfica 1-0

1990-91 Kızılyıldız Marsilya 0-0 (5-3 pen.)

1991-92 Barcelona Sampdoria 1-0 (uzatma)

1992-93 Marsilya Milan 1-0

1993-94 Milan Barcelona 4-0

1994-95 Ajax Milan 1-0

1995-96 Juventus Ajax 1-1 (4-2 pen.)

1996-97 Borussia Dortmund Juventus 3-1

1997-98 Real Madrid Juventus 1-0

1998-99 Manchester United Bayern Münih 2-1

1999-00 Real Madrid Valencia 3-0

2000-01 Bayern Münih Valencia 1-1 (5-4 pen.)

2001-02 Real Madrid Bayer Leverkusen 2-1

2002-03 Milan Juventus 0-0 (3-2 pen.)

2003-04 Porto Monaco 3-0

2004-05 Liverpool Milan 3-3 (6-5 pen.)

2005-06 Barcelona Arsenal 2-1

2006-07 Milan Liverpool 2-1

2007-08 Manchester United Chelsea 1-1 (6-5 pen.)

2008-09 Barcelona Manchester United 2-0

2009-10 Inter Bayern Münih 2-0









Finali kazanacak takım 126 milyon avroyu kasasına koyacak





Ekonomik etki 2011 2010 2009

------------- --------- --------- ---------

Finalin ev sahipliği ile ilgili hareketlilik 52 Milyon 50 Milyon 45 Milyon

Finali kazanan takımın elde edeceği kazanç 126 Milyon 120 Milyon 110 Milyon

Kazanan Kulübün kentindeki ekonomik hareketlilik 18 Milyon 17.5 Milyon 15 Milyon

Finali kaybeden takımın elde edeceği kazanç 73 Milyon 70 Milyon 65 Milyon

Avrupa spor ekonomisindeki hareketlilik 100 Milyon 94 Milyon 75 Milyon

Toplam ekonomik etki 369 Milyon 351.5 Milyon 313 Milyon









Wembley Stadı'nda TSİ 21.45'de başlayacak dev maçı Macar hakem Viktor Kassai yönetecek. Kassai'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabor Erös ve György Reng yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Istvan Vad ve ilave yardımcı hakem olarak da Mihaly Fabian ve Tamas Bognar görev alacak.35 yaşındaki Viktor Kassai, bu sezon 5 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 1 kez de UEFA Avrupa Ligi'nde görev yaptı.Kassai, son dünya kupasının yarı finalindeki Almanya-İspanya maçını da yönetti.Futbolda 2010-2011 sezonunda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyüğü, bugün İngiltere'de belli olacak.UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya'nın Barcelona ve İngiltere'nin Manchester United takımları, başkent Londra'da karşı karşıya gelecek.Finalistlerden Barcelona ve Manchester United daha önce bu organizasyonda 3'er kez mutlu sona ulaştı.Barcelona, 1991-92, 2005-06 ve 2008-09 sezonlarında kupayı kazanırken, Manchester United ise 1967-68, 1998-99 ve 2007-08 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.Barcelona, 2008-09 sezonunda rakibi Manchester United'ı finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı. İspanyol ekibi ayrıca 2005-06'da da bir diğer İngiliz ekibi Arsenal'i finalde mağlup etmeyi başardı.İspanya'nın Real Madrid takımı, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında olmak üzere toplam 9 kez mutlu sona ulaşarak, Avrupa'nın en büyük kupasını en çok kazanan takım oldu.Mor-beyazlılar, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamamışlardı.Barcelona ile Manchester United, oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle birlikte Avrupa kupalarında 3. kez finalde karşı karşıya gelecek.İlk olarak 15 Mayıs 1991'de Hollanda'nın Rotterdam kentinde Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda karşılaşan iki ekipten Manchester United, rakibini Hughes'ın golleriyle 2-1 yenerek kupayı kazandı.İtalya'nın başkenti Roma'da 27 Mayıs 2009'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde ise Barcelona, Manchester United'ı Eto'o ve Messi'nin golleriyle 2-0 yenip hem rövanşı aldı hem de Kupa 1'in sahibi oldu.Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında şimdiye dek 39 farklı takım final oynarken, bunlardan 21'i kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.Kupayı Real Madrid 9, Milan 7, Liverpool 5, Ajax ve Bayern Münih 4'er, Manchester United, Barcelona ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Marsilya, PSV Eindhoven ve Steaua Bükreş de 1'er kez kazandı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en kötü rekorlarından biri Beşiktaş'a ait.Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda mücadele ettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 6 Kasım 2007'de deplasmanda karşılaştıkları İngiltere'nin Liverpool takımına 8-0 yenilirken, bu skor, organizasyonun en farklı sonucu olarak da tarihe geçti.Beşiktaş, ilk yarısını 2-0 geride kapadığı maçın ikinci yarısında 6 gole engel olamayınca sahadan 8-0 yenik ayrıldı ve bu sonuç UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en farklı yenilgisi oldu.''Kara Kartallar'' ayrıca, 2000 yılında yine bu ligde yine bir İngiliz takımı olan Leeds United karşısında da 6-0 yenilirken, bu mağlubiyet de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en farklı mağlubiyetleri arasında yer aldı.İngiltere'nin Arsenal takımının Çek Cumhuriyeti'nden Slavia Prag'ı, İtalya'nın Juventus takımının Yunanistan'ın Olympiakos ekibini, Fransa'nın Olympique Marsilya takımının da Slovakya'nın Zilina takımını 7-0 yendiği karşılaşmalar da Şampiyonlar Ligi'nin Liverpool-Beşiktaş maçından sonraki en farklı galibiyetleri oldu.Kupada şimdiye dek finalistlerin kupa sayıları şöyle:1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunu şimdiye dek en çok İspanyol ve İtalyan takımları kazandı.İki ülke takımları 12'şer kez kupayı kazanırken, İngiliz takımları 11, Alman ve Hollanda takımları 6'şar, Portekiz takımları 4, Fransız, Rumen, İskoç ve eski Yugoslav takımları da 1'er kez mutlu sona ulaştı.Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:Wembley Stadyumu'nda Manchester United ile Barcelona arasındaki yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin bugüne dek oynanan ''En değerli final'' olacağı bildirildi.Organizasyonun sponsorlarından MasterCard'ın dev finalin ekonomik değerini belirlemek üzere Coventry Üniversitesindeki Uluslararası Spor Endüstri Merkezi yöneticisi Profesör Simon Chadwick'e yaptırdığı araştırmaya göre, Avrupa'nın en büyük kulüpleri arasındaki finalin değeri yaklaşık 369 milyon avro.Finalde kazanan takım kupayı müzesine götürürken, kasasına da 126 milyon avroyu koyacak. Kaybeden takım ise 73 milyon avro ile teselli bulacak.Finale ev sahipliği yapacak Londra'ya 110 bin seyircinin maç için geleceği belirtilirken, futbolseverlerden yaklaşık 52 milyon avroluk turizm geliri bekleniyor. Kazanan kulübün kentinin de 18 milyon avroluk turizm geliri sağlayacağı ifade edildi.Araştırmada, tüm kıtada büyük ilgiyle karşılanan finalin, oynanacak bahisler ve maçı televizyon başında izleyeceklerle Avrupa ekonomisinde 100 milyon avroluk bir hareketliliğe neden olacağı vurgulandı.Her iki takımda toplam 12 Latin Amerikalı futbolcunun forma giydiğine değinilirken, Latin Amerika'da da ilgiyle karşılanan finalin, bu kıtada 100 milyon avroluk bir hareketliliğe neden olacağı dile getirildi.Finalin ekonomik etkisinin rekor düzeye ulaşmasının nedeni, dünyanın en güçlü iki spor markası Manchester United ile Barcelona'nın finalde karşılaşacak olmasına bağlanıyor.Araştırmaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinin yıllara göre karşılaştırmalı ekonomik etkisi ise avro değeri üzerinden şöyle: