T24 LogoT24 Logo
Spor

Şampiyonlar Ligi Kupası sahibini arıyor

Şampiyonlar Ligi 2010-2011 sezonu final maçı, İspanya'nın Barcelona ile İngiltere'nin Manchester United takımları arasında bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacak.

28 Mayıs 2011 03:00

T24 - Şampiyonlar Ligi 2010-2011 sezonu final maçı, İspanya'nın Barcelona ile İngiltere'nin Manchester United takımları arasında bugün İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacak.




Wembley Stadı'nda TSİ 21.45'de başlayacak dev maçı Macar hakem Viktor Kassai yönetecek. Kassai'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabor Erös ve György Reng yapacak. Maçın 4. hakemi olarak Istvan Vad ve ilave yardımcı hakem olarak da Mihaly Fabian ve Tamas Bognar görev alacak.
35 yaşındaki Viktor Kassai, bu sezon 5 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 1 kez de UEFA Avrupa Ligi'nde görev yaptı.


Kassai, son dünya kupasının yarı finalindeki Almanya-İspanya maçını da yönetti.



Avrupa'nın en büyük kupasının yeni sahibi kim olacak?


Futbolda 2010-2011 sezonunda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyüğü, bugün İngiltere'de belli olacak.


UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya'nın Barcelona ve İngiltere'nin Manchester United takımları, başkent Londra'da karşı karşıya gelecek.



İki  takım da 3'er kez kazandı


Finalistlerden Barcelona ve Manchester United daha önce bu organizasyonda 3'er kez mutlu sona ulaştı.


Barcelona, 1991-92, 2005-06 ve 2008-09 sezonlarında kupayı kazanırken, Manchester United ise 1967-68, 1998-99 ve 2007-08 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.


Barcelona, 2008-09 sezonunda rakibi Manchester United'ı finalde 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı. İspanyol ekibi ayrıca 2005-06'da da bir diğer İngiliz ekibi Arsenal'i finalde mağlup etmeyi başardı.



En çok kazanan Real Madrid


İspanya'nın Real Madrid takımı, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000 ve 2002 yıllarında olmak üzere toplam 9 kez mutlu sona ulaşarak, Avrupa'nın en büyük kupasını en çok kazanan takım oldu.


Mor-beyazlılar, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenik ayrılarak kupaya uzanamamışlardı.



Avrupa kupalarında üçüncü kez finalde karşılaşacaklar


Barcelona ile Manchester United, oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle birlikte Avrupa kupalarında 3. kez finalde karşı karşıya gelecek.


İlk olarak 15 Mayıs 1991'de Hollanda'nın Rotterdam kentinde Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda karşılaşan iki ekipten Manchester United, rakibini Hughes'ın golleriyle 2-1 yenerek kupayı kazandı.
İtalya'nın başkenti Roma'da 27 Mayıs 2009'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde ise Barcelona, Manchester United'ı Eto'o ve Messi'nin golleriyle 2-0 yenip hem rövanşı aldı hem de Kupa 1'in sahibi oldu.



39 farklı takım final oynadı, 21'i kupa kazandı


Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında şimdiye dek 39 farklı takım final oynarken, bunlardan 21'i kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.


Kupayı Real Madrid 9, Milan 7, Liverpool 5, Ajax ve Bayern Münih 4'er, Manchester United, Barcelona ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2'şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Marsilya, PSV Eindhoven ve Steaua Bükreş de 1'er kez kazandı.



En kötü rekor Beşiktaş'ta


UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en kötü rekorlarından biri Beşiktaş'a ait.


Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda mücadele ettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 6 Kasım 2007'de deplasmanda karşılaştıkları İngiltere'nin Liverpool takımına 8-0 yenilirken, bu skor, organizasyonun en farklı sonucu olarak da tarihe geçti.


Beşiktaş, ilk yarısını 2-0 geride kapadığı maçın ikinci yarısında 6 gole engel olamayınca sahadan 8-0 yenik ayrıldı ve bu sonuç UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en farklı yenilgisi oldu.


''Kara Kartallar'' ayrıca, 2000 yılında yine bu ligde yine bir İngiliz takımı olan Leeds United karşısında da 6-0 yenilirken, bu mağlubiyet de UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en farklı mağlubiyetleri arasında yer aldı.


İngiltere'nin Arsenal takımının Çek Cumhuriyeti'nden Slavia Prag'ı, İtalya'nın Juventus takımının Yunanistan'ın Olympiakos ekibini, Fransa'nın Olympique Marsilya takımının da Slovakya'nın Zilina takımını 7-0 yendiği karşılaşmalar da Şampiyonlar Ligi'nin Liverpool-Beşiktaş maçından sonraki en farklı galibiyetleri oldu.



Finalistler ve kupa sayıları


Kupada şimdiye dek finalistlerin kupa sayıları şöyle:



      Takım           Final  Kupa
-----------        -----  ----
Real Madrid         12     9
Milan               11     7
Liverpool            7     5
Bayern Münih         8     4
Ajax                 6     4
Benfica              7     2
Juventus             7     2
Barcelona            6     3
Inter                5     3
Manchester United    4     3
Nottingham Forest    2     2
Porto                2     2
Celtic               2     1
Hamburg              2     1
Steaua Bükreş        2     1
Marsilya             2     1
Feyenoord            1     1
Aston Villa          1     1
PSV Eindhoven        1     1
Kızılyıldız          1     1
Borussia Dortmund    1     1
Stade de Reims       2     0
Valencia             2     0
Fiorentina           1     0
Eintracht Frankfurt  1     0
Partizan             1     0
Panathinaikos        1     0
Atletico Madrid      1     0
Leeds United         1     0
Saint Etienne        1     0
B. Mönchengladbach   1     0
Club Brugge          1     0
Malmö                1     0
Roma                 1     0
Sampdoria            1     0
Bayer 04 Leverkusen  1     0
Monaco               1     0
Arsenal              1     0
Chelsea              1     0




Rekor İspanyol ve İtalyanlar'da


1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunu şimdiye dek en çok İspanyol ve İtalyan takımları kazandı.


İki ülke takımları 12'şer kez kupayı kazanırken, İngiliz takımları 11, Alman ve Hollanda takımları 6'şar, Portekiz takımları 4, Fransız,  Rumen, İskoç ve eski Yugoslav takımları da 1'er kez mutlu sona ulaştı.



 Ülke        Şampiyon      Final
-------      ---------     -----
İspanya         12          21
İtalya          12          26
İngiltere       11          17
Almanya          6          14
Hollanda         6           8
Portekiz         4           9
Fransa           1           6
Romanya          1           2
İskoçya          1           2
Eski Yugoslavya  1           2
Belçika          -           1
Yunanistan       -           1
İsveç            -           1




Finaller


Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:

 Sezon    Şampiyon             Finalist         Sonuç
-------  -----------        --------------      ------
1955-56  Real Madrid        Stade De Reims       4-3
1956-57  Real Madrid        Fiorentina           2-0
1957-58  Real Madrid        Milan                3-2 (uzatma)
1958-59  Real Madrid        Stade De Reims       2-0
1959-60  Real Madrid        Eintracht Frankfurt  7-3
1960-61  Benfica            Barcelona            3-2
1961-62  Benfica            Real Madrid          5-3
1962-63  Milan              Benfica              2-1
1963-64  İnter              Real Madrid          3-1
1964-65  İnter              Benfica              1-0
1965-66  Real Madrid        Partizan             2-1
1966-67  Celtic             İnter                2-1
1967-68  Manchester United  Benfica              4-1 (uzatma)
1968-69  Milan              Ajax                 4-1
1969-70  Feyenoord          Celtic               2-1 (uzatma)
1970-71  Ajax               Panathinaikos        2-0
1971-72  Ajax               İnter                2-0
1972-73  Ajax               Juventus             1-0
1973-74  Bayern Münih       Atletico Madrid      1-1   4-0
1974-75  Bayern Münih       Leeds United         2-0
1975-76  Bayern Münih       Saint Etienne        1-0
1976-77  Liverpool          B. Mönchengladbach   3-1
1977-78  Liverpool          Clubbe Brugge        1-0
1978-79  Nottingham Forest  Malmö                1-0
1979-80  Nottingham Forest  Hamburg              1-0
1980-81  Liverpool          Real Madrid          1-0
1981-82  Aston Villa        Bayern Münih         1-0
1982-83  Hamburg            Juventus             1-0
1983-84  Liverpool          Roma                 1-1 (4-2 pen.)
1984-85  Juventus           Liverpool            1-0
1985-86  Steaua Bükreş      Barcelona            0-0 (2-0 pen.)
1986-87  Porto              Bayern Münih         2-1
1987-88  PSV Eindhoven      Benfica              0-0 (6-5 pen.)
1988-89  Milan              Steaua Bükreş        4-0
1989-90  Milan              Benfica              1-0
1990-91  Kızılyıldız        Marsilya             0-0 (5-3 pen.)
1991-92  Barcelona          Sampdoria            1-0 (uzatma)
1992-93  Marsilya           Milan                1-0
1993-94  Milan              Barcelona            4-0
1994-95  Ajax               Milan                1-0
1995-96  Juventus           Ajax                 1-1 (4-2 pen.)
1996-97  Borussia Dortmund  Juventus             3-1
1997-98  Real Madrid        Juventus             1-0
1998-99  Manchester United  Bayern Münih         2-1
1999-00  Real Madrid        Valencia             3-0
2000-01  Bayern Münih       Valencia             1-1 (5-4 pen.)
2001-02  Real Madrid        Bayer Leverkusen     2-1
2002-03  Milan              Juventus             0-0 (3-2 pen.)
2003-04  Porto              Monaco               3-0
2004-05  Liverpool          Milan                3-3 (6-5 pen.)
2005-06  Barcelona          Arsenal              2-1
2006-07  Milan              Liverpool            2-1
2007-08  Manchester United  Chelsea              1-1 (6-5 pen.)
2008-09  Barcelona          Manchester United    2-0
2009-10  Inter              Bayern Münih         2-0



Finali kazanacak takım 126 milyon avroyu kasasına koyacak


Wembley Stadyumu'nda Manchester United ile Barcelona arasındaki yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin bugüne dek oynanan ''En değerli final'' olacağı bildirildi. 


Organizasyonun sponsorlarından MasterCard'ın dev finalin ekonomik değerini belirlemek üzere Coventry Üniversitesindeki Uluslararası Spor Endüstri Merkezi yöneticisi Profesör Simon Chadwick'e yaptırdığı araştırmaya göre, Avrupa'nın en büyük kulüpleri arasındaki finalin değeri yaklaşık 369 milyon avro. 


Finalde kazanan takım kupayı müzesine götürürken, kasasına da 126 milyon avroyu koyacak. Kaybeden takım ise 73 milyon avro ile teselli bulacak. 


Finale ev sahipliği yapacak Londra'ya 110 bin seyircinin maç için geleceği belirtilirken, futbolseverlerden yaklaşık 52 milyon avroluk turizm geliri bekleniyor. Kazanan kulübün kentinin de 18 milyon avroluk turizm geliri sağlayacağı ifade edildi.


Araştırmada, tüm kıtada büyük ilgiyle karşılanan finalin, oynanacak bahisler ve maçı televizyon başında izleyeceklerle Avrupa ekonomisinde 100 milyon avroluk bir hareketliliğe neden olacağı vurgulandı. 


Her iki takımda toplam 12 Latin Amerikalı futbolcunun forma giydiğine değinilirken, Latin Amerika'da da ilgiyle karşılanan finalin, bu kıtada 100 milyon avroluk bir hareketliliğe neden olacağı dile getirildi.


Finalin ekonomik etkisinin rekor düzeye ulaşmasının nedeni, dünyanın en güçlü iki spor markası Manchester United ile Barcelona'nın finalde karşılaşacak olmasına bağlanıyor. 


Araştırmaya göre, UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinin yıllara göre karşılaştırmalı ekonomik etkisi ise avro değeri üzerinden şöyle:



Ekonomik etki                                       2011            2010          2009         
-------------                                     ---------       ---------     ---------
Finalin ev sahipliği ile ilgili hareketlilik      52 Milyon       50 Milyon     45 Milyon
Finali kazanan takımın elde edeceği kazanç       126 Milyon      120 Milyon    110 Milyon
Kazanan Kulübün kentindeki ekonomik hareketlilik  18 Milyon       17.5 Milyon   15 Milyon
Finali kaybeden takımın elde edeceği kazanç       73 Milyon       70 Milyon     65 Milyon
Avrupa spor ekonomisindeki hareketlilik          100 Milyon       94 Milyon     75 Milyon
Toplam ekonomik etki                             369 Milyon      351.5 Milyon  313 Milyon



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24