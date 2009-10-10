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Spor

Şampiyonlar Ligi Kupası Macaristan'da

10 Ekim 2009 17:39

Şampiyonlar Ligi Kupası Macaristan'da

Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sergileniyor.

Budapeşte'nin Geçit Meydanı'nda kurulan UEFA Şampiyonlar Ligi Çadırı'nda kupanın sergilenmeye başlaması dolayısıyla düzenlenen törende açılışı, UEFA Büyükelçisi ilan edilen Fransız futbolcu Christian Karembeu ve 1977 yılında altın ayakkabı kazanan Danimarkalı eski futbolcu Allan Simonsen birlikte yaptı.

UEFA çadırında kupanın yanında Şampiyonlar Ligi'ne ait madalyalar, ünlü kulüplerin ve yıldız futbolcuların resimleri de yer alıyor.
Bugün ve yarın saat 10.00-22.00 arasında Macar futbolseverler tarafından ücretsiz ziyaret edilebilecek UEFA çadırında, 90 santim yüksekliğinde ve 8 kilo ağırlığındaki Şampiyonlar Ligi Kupası'yla fotoğraf çektirmek de mümkün olacak.
 

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