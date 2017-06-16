Şampiyonlar Ligi izdihamının bilançosu arttı; Torino'da yas ilan edilecek

Juventus takımının kenti Torino'da 3 Haziran'daki Şampiyonlar Ligi finali için kurulan dev ekrandan maçı izleyen binlerce kişi arasında çıkan izdihama dair bilançoya bir ölüm haberi eklendi.

Torino'da dev ekrandan Şampiyonlar Ligi final maçını izleyen Juventus taraftarları arasında çıkan izdihamda ağır yaralanan bir kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karşılaşmanın bitmesine az bir süre kala meydanın bir bölümünde asılsız bomba paniğinin yol açtığı izdihamda yaralanan 1.527 kişiden biri olan ve durumu ilk andan itibaren ciddiyetini koruyan 38 yaşındaki Erika Pioletti, 13 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Pioletti'nin tedavi gördüğü San Giovanni Bosco Hastanesi yönetimince yapılan açıklamada, başına aldığı darbelerden ağır yaralanan kadının dün akşam öldüğü bildirildi.

Torino'da 1 günlük yas

Torino Belediye Başkanı Chiara Appendino, Erika Pioletti'nin ölüm haberini derin üzüntüyle öğrendiklerini, cenaze töreninin yapılacağı tarihte kentte bir günlük yas ilan edeceğini açıkladı.

Pioletti'nin ölüm haberini alan Juventus Kulübü de resmi internet sitesinden bir taziye mesajı paylaşarak, siyah-beyazlı camianın Erika Pioletti'nin ailesi ve yakınlarının acısını paylaştığı belirtildi.

La Repubblica gazetesinin haberine göre, Erika Pioletti'nin aslında Juventus taraftarı da olmadığı, o gün sevgilisi ile maç izlemek için gittiği ve meydanda çıkan izdiham sırasında yerde kaldığı ifade edildi.

Habere göre, Pioletti'nin ölüm haberinin ardından hadiseye ilişkin soruşturmayı yürüten savcılığın, soruşturmaya mesnet edilen suçlamalara "adam öldürme"yi de ekleyebileceği kaydedildi.

Juventus ile Real Madrid arasında Cardiff'te oynanan Şampiyonlar Ligi finalini Torino'daki San Carlo Meydanı'na kurulan dev ekrandan izleyen on binlerce Juventuslu arasında, karşılaşmanın son bölümlerine doğru asılsız bomba paniği yüzünden aniden çıkan izdiham sonucu 1.527 kişi yaralanmıştı.