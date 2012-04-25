Şampiyonlar Ligi için kulüplere daimi üyelik getiriliyor

Avrupa futbolunun patronu UEFA, basketboldaki Euroleague organizasyonu gibi Şampiyonlar Ligi’ne katılım için mali ve idari şartlar belirleyerek, yeterlilik gösteren kulüplere lisans verecek. Türkiye’den şu an için sadece Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin kriterlere uyduğu öğrenildi.



Nevzat Dizdar'ın Milliyet'teki haberine göre; Avrupa futbolunun patronu UEFA’nın önümüzdeki yıllar için devrim niteliğinde bir proje üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Tıpkı basketbolda olduğu gibi UEFA’nın belirleyeceği mali ve idari kriterlere uyan kulüplere Avrupa Şampiyonlar Ligi’ne katılım lisansı verileceği ve bu takımların sürekli olarak en üst düzey organizasyonda yer alacakları öğrenildi.

Avrupa basketbolunun şampiyonlar ligi olan Euroleague’e, belli kontenjanlar haricinde yalnızca lisans sahibi takımlar katılabiliyor. Örneğin Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes, Beko Basketbol Ligi’ni alt sıralarda bitirmeleri halinde bile doğrudan Euroleague’e katılma hakkına sahip bulunuyorlar.



Beşiktaş zor



UEFA’nın bu modeli futbola da uygulamak istediği ve Başkan Michel Platini’nin şimdiden ciddi bir çalışma içine girdiği belirlendi. UEFA’nın 5 yıl içinde mali, idari, hukuki, tesis ve profesyonel yönetim anlayışına sahip olan ve aynı zamanda marka değeri ve taraftar sayısı fazla kulüpleri bir araya getirme projesini hayata geçirmeye hazırlandığı belirtildi.

Türkiye’de, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin bu lisansı almaya en yakın kulüpler olduğu vurgulandı. Bütçe denkliği konusunda ciddi sıkıntıları olan Türkiye’nin üçüncü büyüğü Beşiktaş’ın ise bu lisansı almasının bugün için zor olduğu kaydedildi.



Arap pazarı önemli



Şampiyonlar Ligi’ni Arap ülkelerine pazarlamak isteyen ve bölgenin lideri konumundaki Türkiye’yi bu anlamda özel bir yere koyan UEFA’nın, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin popülaritesinden yararlanmaya çalıştığı vurgulandı. Diğer taraftan UEFA’nın bu kriterlerin yanı sıra şike, ırkçılık ve doping konularına da büyük hassasiyet gösterdiği ifade edildi.

UEFA’nın bu gizli tutulan çalışmasından haberdar olan Galatasaray Kulübü, hazırlıklarını buna göre yaparken, kriterlerle ilgili herhangi bir sorun yaşanmaması adına profesyonellere talimat verildi.