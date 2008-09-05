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Spor

“Şampiyonlar Ligi için golfü bile bırakırım”

05 Eylül 2008 03:00

Juventus’un emektar yıldızı Pavel Nedved, takımının Şampiyonlar Ligi’nde kupa kaldırması için karısı ve çocuğu dışında herşeyini feda edebileceğini söyledi.

Juventus, Calciopoli skandalı sonrasında 2006 yılında Seri B’ye düşürülmüş ve bunun sonucunda Avrupa kupalarından da uzak kalmıştı. İki yıl aradan sonra Avrupa devleri arasına geri gelen Torino ekibinin Çek yıldızı Nedved, Juventus Channel’a en büyük arzusunu anlattı.

“Şampiyonlar Ligi’nde kupa kaldırmak için bütün zevklerimden vazgeçebilirim. Alessandro (Del Piero) ve Mauro (Camoranesi) ile birlikte golf oynamayı çok severim ancak ucunda kupa varsa, bundan bile vageçebilirim.”

Geçtiğimiz hafta Seri A’da Fiorentina deplasmanında takımının tek golünü kaydeden ve Juventus’u evine beraberlikle gitmesini sağlayan 36 yaşındaki oyuncu, bu sezon Juve’nin çok iyi olacağını iddia etti ve ekledi: “Kim bilir belki takımlar arası Dünya Kupası’nı kaldırmak için Tokyo’ya bile gidebiliriz.”

“Geçtiğimiz sezona göre daha iyi bir yerdeyiz çünkü iyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve kadroya kaliteli arkadaşlar katıldı.”

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