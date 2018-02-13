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Spor

Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor!

Son 16 turunun ilk gününde Basel-Manchester city ve Juventus-Tottenham karşılaşmaları oynanacak

13 Şubat 2018 20:48

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda bugün ve yarın toplam 4 karşılaşma yapılacak.

Bu turun ilk mücadeleri, 20 ve 21 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasını geçen Beşiktaş, son 16 turu ilk maçında, 20 Şubat Salı günü Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, 6-7 mart ve 13-14 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 22:45'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

13 Şubat

Basel (İsviçre) - Manchester City (İngiltere)
Juventus (İtalya) - Tottenham (İngiltere)

14 Şubat

Real Madrid (İspanya)- Paris Saint-Germain (Fransa)
Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)

20 Şubat

Bayern Münih (Almanya) - Beşiktaş (Türkiye)
Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

21 Şubat

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya)
Sevilla (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

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