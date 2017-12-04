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Spor

Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta maçları

Beşiktaş, 6 Aralık Çarşamba günü Leipzig ile Almanya'da karşılaşacak

04 Aralık 2017 16:11

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son maçları, yarın ve 6 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Barcelona, Bayern Münih, Beşiktaş, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Tottenham'dan sonra son 16 turuna yükselen takımlar, 6. karşılaşmaların ardından belli olacak.

Beşiktaş, liderliği garantilediği G grubunun 6. haftasında, çarşamba günü Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak.

Tamamı TSİ 22.45'te başlayacak 6. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın

Manchester United (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya)

Benfica (Portekiz) - Basel (İsviçre)

Celtic (İskoçya) - Anderlecht (Belçika)

Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Roma (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan)

Chelsea (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)

Olympiakos (Yunanistan) - Juventus (İtalya)

Barcelona (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

6 Aralık Çarşamba

Liverpool (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya)

Maribor (Slovenya) - Sevilla (İspanya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)

Feyenoord (Hollanda) - Napoli (İtalya)

Porto (Portekiz) - Monaco (Fransa)

Leipzig (Almanya) - Beşiktaş

Tottenham (İngiltere) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

Real Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya

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