Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son maçları, yarın ve 6 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
Barcelona, Bayern Münih, Beşiktaş, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Tottenham'dan sonra son 16 turuna yükselen takımlar, 6. karşılaşmaların ardından belli olacak.
Beşiktaş, liderliği garantilediği G grubunun 6. haftasında, çarşamba günü Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak.
Tamamı TSİ 22.45'te başlayacak 6. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın
Manchester United (İngiltere) - CSKA Moskova (Rusya)
Benfica (Portekiz) - Basel (İsviçre)
Celtic (İskoçya) - Anderlecht (Belçika)
Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
Roma (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan)
Chelsea (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)
Olympiakos (Yunanistan) - Juventus (İtalya)
Barcelona (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
6 Aralık Çarşamba
Liverpool (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya)
Maribor (Slovenya) - Sevilla (İspanya)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)
Feyenoord (Hollanda) - Napoli (İtalya)
Porto (Portekiz) - Monaco (Fransa)
Leipzig (Almanya) - Beşiktaş
Tottenham (İngiltere) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
Real Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya