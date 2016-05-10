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Spor

Şampiyonlar Ligi finalini İngiliz Clattenburg yönetecek

Atletico Madrid ve Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem açıklandı

10 Mayıs 2016 23:24

UEFA, iki İspanyol devi Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakemi açıkladı. Bu dev karşılaşmada, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Mark Clattenburg görev alacak. 

Clattenburg, bu sezon 6 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı. İngiliz hakem, daha önce Atletico Madrid'in iki, Real Madrid'in ise bir mücadelesini yönetti. 

Final, 28 Mayıs'ta İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadı'nda oynanacak.

 

UEFA Avrupa Ligi finalini Eriksson yönetecek

 

Öte yandan Liverpool ile Sevilla takımları arasında oynanacak olan Avrupa Ligi finalini ise İsveçli hakem Jonas Eriksson yönetecek. 

 

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