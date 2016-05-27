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Spor

Şampiyonlar Ligi finali saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'nın en büyük kupası sahibini buluyor. Peki Real Madrid ve Atletico Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi finali saat kaçta, hangi kanalda...

27 Mayıs 2016 20:52

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid yarın karşı karşıya geliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid-Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid ile 28 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacak.

 

Maç TRT1'den canlı yayınlanacak

 

İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.45'te başlayacak. Bu dev maç, TRT1’den canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid, 14. finalinde 11. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak. 

Atletico Madrid de 3. kez finale kaldığı turnuvada ilk şampiyonluğuna ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Final karşılaşmasında İngiliz hakem Mark Clattenburg düdük çalacak. Clattenburg'un yardımcılıklarını Simon Beck ve Jake Collin yapacak.

Dördüncü hakemlik görevini Macar Viktor Kassai'nin üstleneceği maçta Anthony Taylor ve Andre Marriner ise ilave yardımcı hakemler olacak.

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