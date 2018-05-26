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Dünya

Şampiyonlar Ligi finali öncesi yapılan bomba ihbarı sahte çıktı

İhbar nedeniyle kentte alarma geçilmiş, beş metro istasyonu güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı

Temsilidir

26 Mayıs 2018 17:30

Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, bomba ihbarı sonrası hayat normale döndü. 5 metro istasyonunun kapatılması sonrası yapılan aramalarda ihbarın sahte olduğu anlaşıldı.

Real Madrid – Liverpool arasında Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi yapılan bomba ihbarının sahte olduğu açıklandı.

Bomba ihbarı nedeniyle kentte alarma geçilmiş, beş metro istasyonu güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı. Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bomba ihbari nedeniyle 5 metro istasyonu kapatıldı.

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