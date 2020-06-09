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Spor

Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan Lizbon'a alınacak iddiası

09 Haziran 2020 12:54

İstanbul'da oynanması beklenen Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'in Lizbon kentine alınacağı iddia edilirken, 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin de seyircili olarak İstanbul'da oynanacağı belirtildi.

Futbolgiant'ın haberine göre; Şampiyonlar Ligi yarı final ve final maçı Portekiz'in Lizbon şehrinde seyircisiz oynanacak.

2021 yılı Şampiyonlar Ligi finali ise Rusya'nın Petersburg kentinde oynanacaktı ancak UEFA bu finalin Türkiye'de oynanmasına karar verdi.

2021'e ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın bazı maçları Rusya'da oynanacak. UEFA hem Avrupa Şampiyonası maçları hem de Şampiyonlar Ligi finalinin aynı kentte oynanmaması için 2021 finali için Türkiye'yi tercih etti.

UEFA konuyla alakalı resmi kararını 17 Haziran tarihinde açıklayacak.

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