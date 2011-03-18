Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu

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Kuraya İspanya'dan Barcelona ve Real Madrid, İngiltere'den Manchester United, Chelsea ve Tottenham, İtalya'dan İnter, Almanya'dan Schalke 04 ve Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk takımları katıldı.Kura çekiminde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şöyle oluştu:İnter-Schalke 04 eşleşmesinin galibi ile Chelsea-Manchester United eşleşmesinin galibiReal Madrid-Tottenham eşleşmesinin galibi ile Barcelona-Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibiÇeyrek final ilk maçlarının 5-6 Nisan'da oynanacağı ''Devler Ligi''nde, rövanş karşılaşmaları 12-13 Nisan'da yapılacak.Yarı final ilk karşılaşmaları 26-27 Nisan, rövanşları 3-4 Mayıs'ta oynanacak.Final maçı ise 28 Mayıs'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da Wembley Stadı'nda yapılacak.