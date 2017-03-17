Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi gerçekleştirildi.

Alman devi Bayern Münih, Real Madrid ile Barcelona da Juventus ile eşleşti.

Çeyrek Final eşleşmeleri şöyle:

Bayern Münih - Real Madrid

Juventus - Barcelona

Atletico Madrid - Leicester City

Borussiad Dortmund - Monaco

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Herhangi bir seribaşı uygulamasının olmadığı çeyrek final etabında aynı ülkenin takımları da birbiriyle eşleşebildi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 11-12 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 18-19 Nisan'da oynanacak.