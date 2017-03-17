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Spor

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi gerçekleştiriliyor

17 Mart 2017 17:01

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kura çekimi gerçekleştirildi.

Alman devi Bayern Münih, Real Madrid ile Barcelona da Juventus ile eşleşti. 

Çeyrek Final eşleşmeleri şöyle:

Bayern Münih - Real Madrid

Juventus - Barcelona

Atletico Madrid - Leicester City

Borussiad Dortmund - Monaco

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlendi.

Herhangi bir seribaşı uygulamasının olmadığı çeyrek final etabında aynı ülkenin takımları da birbiriyle eşleşebildi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 11-12 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 18-19 Nisan'da oynanacak.

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