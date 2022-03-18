Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşandı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Futbolseverlerin merakla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kuraları için geri sayım sürüyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekiminde, Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan, ikinci maçlar ise 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Çeyrek final eşleşmeleri

CHELSEA - REAL MADRID

MANCHESTER CITY - ATLETICO MADRID

VILLARREAL - BAYERN MUNIH

BENFICA - LIVERPOOL

Yarı final eşleşmeleri

MANCHESTER CITY - ATLETICO MADRID turu geçen CHELSEA - REAL MADRID ile eşleşecek.

VILLARREAL - BAYERN MUNIH turu geçen BENFICA - LIVERPOOL ile yarı finalde karşılaşacak.