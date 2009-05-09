Şampiyonlar imza dağıttı

Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi (TBBL) play-off final serisi 3. maçında dün Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni yenerek, 2008-09 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe'nin teknik heyet ve oyuncuları, İstanbul'da taraftarıyla buluştu.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda maraton tribünün altındaki Fenerium mağazasına kupayla gelen antrenör Haydar Kemal Ateş, menajer Didem Akın ve oyuncular, taraftarın formalarını imzaladı.



Fenerbahçeli taraftar, şampiyon olan takımın oyuncularını ve teknik heyetini alkışlayarak kutladı.

