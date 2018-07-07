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Spor

Şampiyonlar Güreş Turnuvası sona erdi

Türkiye grekoromen stilde şampiyon oldu İSTANBUL,(DHA) Uluslararası Gençler Şampiyonlar Güreş Turnuvası'nda Türkiye, grekoromen stilde şampiyonluğa ulaştı

07 Temmuz 2018 21:25

Türkiye grekoromen stilde şampiyon oldu

İSTANBUL,(DHA)

Uluslararası Gençler Şampiyonlar Güreş Turnuvası\'nda Türkiye, grekoromen stilde şampiyonluğa ulaştı.
İstanbul Bağcılar Spor Salonu\'nda düzenlenen Uluslararası Gençler Şampiyonlar Turnuvası, bugün yapılan finallerle sona erdi. Son günde mindere çıkan ve madalya kazanan milli sporcular şu şekilde:
Türkiye günü 21 madalya ile tamamlarken, şampiyonanın sonunda grekoromen stilde topladığı 220 puanla ilk sırada yer aldı. Ukrayna 116 puanla ikinci, Romanya ise 77 puanla 3\'üncü oldu.
Serbest stilde Rusya 230 puanla birinciliğe ulaştı. Türkiye 190 puanla 2\'nci olurken, Azerbaycan 131 puanla 3\'üncü sırada yer aldı. Kadınlarda ise Rusya 220 puanla birinci, Türkiye 185 puanla 2\'nci, Romanya da 87 puanla 3\'üncü oldu.

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