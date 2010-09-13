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Spor

ŞAMPİYONANIN SAYI KRALI SCOLA İSTANBUL (A.A)

13 Eylül 2010 17:02

-ŞAMPİYONANIN SAYI KRALI SCOLA İSTANBUL (A.A) - 13.09.2010 - Türkiye'de yapılan 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Arjantinli Luis Scola, sayı krallığını elde etti.  Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Scola, 9 maçta attığı 244 sayıyla (ortalama 27.1) şampiyonanın en skorer oyuncusu olurken, Yeni Zelandalı Kirk Penney 6 maçta 148 sayı ile (ort. 24.7) ikinci, şampiyonanın en değerli oyuncusu seçilen ABD'li Kevin Durant 9 maçta 205 sayıyla (ort. 22.8) üçüncü sırayı aldı.  ABD'nin Litvanya ile yaptığı yarı final maçında 38 sayı atan Durant, şampiyonada bir maçta en fazla sayı atan oyuncu oldu.  -ASİSTTE PRİGİONİ, RİBAUNTTA Yİ İLK SIRADA- Şampiyonanın ardından Arjantinli Pablo Prigioni en fazla asist yapan, Çinli Jianlian Yi ise en fazla ribaunt alan oyuncular oldu.  Ribauntlarda Çinli Jianlian Yi 10.2 ortalamayla ilk sırada, İranlı Hamed Ehadadi ise 8.6 ortalamayla ikinci, Ürdünlü Zaid Abbas 8.4 ortalamayla üçüncü sırada yer aldı. Ersan İlyasova ise 7.6 ortalamayla 6. oldu. Asistlerde ise Arjantinli Pablo Prigioni 6.4 ortalamayla birinci, Brezilyalı Marcelo Huertas 5.8 ortalamayla ikinci, Sırp Milos Teodosic 5.6 ortalamayla üçüncü oldu. Kerem Tunçeri de 4 ortalamayla 11. sırada yer aldı.  -TOP ÇALMADA SİNAN GÜLER 4. OLDU- İstatistiklerde top çalmada Sinan Güler, 2.1 ortalamayla 4. oldu.  Top çalmada İranlı Arsalan Kazemi 2.8 ortalamayla ilk sırada bulunurken, Lübnanlı Ali Mahmoud 2.6 ortalamayla ikinci, Fildişi Sahili'nden Souleyman Diabate ise 2.4 ortalamayla üçüncü oldu.  -İSTATİSTİK LİDERLERİ- Şampiyonanın ardından istatistiklerde ilk sıralarda yer alan oyuncular şunlar: Sayı Krallığı                        Maç    Sayı     Ort. ------                              -----   -----    ---- 1. Luis Scola (Arjantin)              9      244      27.1 2. Kirk Penney (Yeni Zelanda)         6      148      24.7 3. Kevin Durant (ABD)                 9      205      22.8 Ribaunt                              Maç    Ribaunt    Ort. --------                             -----  ------     ---- 1. Jianlian Yi (Çin Halk Cumhuriyeti) 5       51       10.2 2. Hamed Ehadadi (İran)               5       43       8.6 3. Zaid Abbas (Ürdün)                 5       42       8.4 6. Ersan İlyasova (Türkiye)           8       61       7.6 Asist                                Maç     Asist     Ort. -------                             -----    ------    ---- 1. Pablo Prigioni (Arjantin)         9        58        6.4 2. Marcelo Huertas (Brezilya)        6        35        5.8 3. Milos Teodosic (Sırbistan)        7        39        5.6 11. Kerem Tunçeri (Türkiye)          8        32        4 Top Çalma                            Maç     Top Ç.     Ort. ----------                          -----    -----     ----- 1. Arsalan Kazemi (İran)              5        14       2.8 2. Ali Mahmoud (Lübnan)               5        13       2.6 3. Souleyman Diabate (Fildişi Sahili) 5        12       2.4 4. Sinan Güler (Türkiye)              8        17       2.1 Blok                                 Maç     Blok       Ort. -----                                -----   ----      ----- 1. Mamadou Lamizanas (Fildişi Sahili)  5      16         3.2 2. Hamed Ehadadi (İran)                5      13         2.6 3. Marc Gasol (İspanya)                9      21         2.3 8. Ömer Aşık (Türkiye)                 9      11         1.2 2 Sayılık Atış                       Maç      İsabet    Yüzde ----------------                     -----    -------   ----- 1. Zaid Abbas  (Ürdün)                5       32'de 23   71.9 2. Olimpio Cipriano (Angola)          4       24'de 17   70.8 3. Peter Ramos (Porto Riko)           5       35'de 23   65.7 3 Sayılık Atış                        Maç     İsabet     Yüzde ---------------                      -----   ---------   ------ 1. Jan Jagla (Almanya)                5       20'de 13     65 2. Marko Keselj (Sırbistan)           9       35'de 21     60 3. Marcelo Machado (Brezilya)         6       30'da 17     56.7 9. Ersan İlyasova (Türkiye)           8       33'de 16     48.5 Serbest Atış                          Maç     İsabet      Yüzde --------------                        ----    --------   ------- 1. Sani Becirovic (Slovenya)          9       35'de 33     94.3 2. Rudy Fernandez (İspanya)           9       37'de 34     91.9 3. Kevin Durant (ABD)                 9       34'de 31     91.2 Top Kaybı                             Maç     Top Kaybı    Ort. ------------                         -----    ---------   ----- 1. Osama Daghles (Ürdün)              5         20          4 2. Mahdi Kamrany (İran)               5         19          3.8 3. Javad Davari (İran)                5         18          3.6 .Souleyman Diabate (Fildişi Sahili)   5         18          3.6

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