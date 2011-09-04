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Spor

Şampiyonada C ve D gruplarında dördüncü gün ANKARA (A.A)

04 Eylül 2011 02:45

-Şampiyonada C ve D gruplarında dördüncü gün ANKARA (A.A) - 03.09.2011 - 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde C ve D Grupları'nda dördüncü gün maçları tamamlandı.  Litvanya'da düzenlenen organizasyonda bugün A ve B gruplarında maç yapılmazken, C Grubu'nda Yunanistan, D Grubu'nda ise Rusya gün sonunda birinci sırada yer aldı.  Bugün C ve D gruplarında alınan maç sonuçları ve puan durumu şöyle: -C GRUBU- Finlandiya-Bosna Hersek....: 92-64 Yunanistan-Makedonya.......: 58-72 Hırvatistan-Karadağ........: 87-81 TAKIM               O   G   M   A   Y  P ---------------------------------------- 1.Yunanistan        3   2   1  215 200 5 2.Makedonya         3   2   1  215 204 5 3.Hırvatistan       3   2   1  247 238 5 4.Finlandiya        3   1   2  232 229 4 5.Karadağ           3   1   2  237 246 4 6.Bosna Hersek      3   1   2  225 254 4 -D GRUBU- Ukrayna-Bulgaristan....: 67-56 Slovenya-Gürcistan.....: 87-75 Rusya-Belçika..........: 79-58 TAKIM                O   G   M   A   Y   P ------------------------------------------ 1.Rusya              3   3   0  217 180  6 2.Slovenya           3   3   0  222 198  6 3.Gürcistan          3   1   2  214 211  4 4.Ukrayna            3   1   2  195 197  4 5.Bulgaristan        3   1   2  183 199  4 6.Belçika            3   0   3  182 228  3 -ŞAMPİYONADA YARININ PROGRAMI-  Şampiyonada A, B, C ve D gruplarında yarının maç programı ise şöyle: -A GRUBU- 15:15 Büyük Britanya-Portekiz 17:45 Polonya-Türkiye 21:00 Litvanya-İspanya -B GRUBU- 15:15 İsrail-Letonya 17:45 İtalya-Fransa 21:00 Almanya-Sırbistan -C GRUBU- 15:30 Makedonya-Finlandiya 18:00 Kadadağ-Yunanistan 21:00 Bosna Hersek-Hırvatistan -D GRUBU- 15:30 Gürcistan-Ukrayna 18:00 Bulgaristan-Rusya 21:00 Belçika-Slovenya  

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