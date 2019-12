-Şampiyonada C ve D gruplarında dördüncü gün ANKARA (A.A) - 03.09.2011 - 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde C ve D Grupları'nda dördüncü gün maçları tamamlandı. Litvanya'da düzenlenen organizasyonda bugün A ve B gruplarında maç yapılmazken, C Grubu'nda Yunanistan, D Grubu'nda ise Rusya gün sonunda birinci sırada yer aldı. Bugün C ve D gruplarında alınan maç sonuçları ve puan durumu şöyle: -C GRUBU- Finlandiya-Bosna Hersek....: 92-64 Yunanistan-Makedonya.......: 58-72 Hırvatistan-Karadağ........: 87-81 TAKIM O G M A Y P ---------------------------------------- 1.Yunanistan 3 2 1 215 200 5 2.Makedonya 3 2 1 215 204 5 3.Hırvatistan 3 2 1 247 238 5 4.Finlandiya 3 1 2 232 229 4 5.Karadağ 3 1 2 237 246 4 6.Bosna Hersek 3 1 2 225 254 4 -D GRUBU- Ukrayna-Bulgaristan....: 67-56 Slovenya-Gürcistan.....: 87-75 Rusya-Belçika..........: 79-58 TAKIM O G M A Y P ------------------------------------------ 1.Rusya 3 3 0 217 180 6 2.Slovenya 3 3 0 222 198 6 3.Gürcistan 3 1 2 214 211 4 4.Ukrayna 3 1 2 195 197 4 5.Bulgaristan 3 1 2 183 199 4 6.Belçika 3 0 3 182 228 3 -ŞAMPİYONADA YARININ PROGRAMI- Şampiyonada A, B, C ve D gruplarında yarının maç programı ise şöyle: -A GRUBU- 15:15 Büyük Britanya-Portekiz 17:45 Polonya-Türkiye 21:00 Litvanya-İspanya -B GRUBU- 15:15 İsrail-Letonya 17:45 İtalya-Fransa 21:00 Almanya-Sırbistan -C GRUBU- 15:30 Makedonya-Finlandiya 18:00 Kadadağ-Yunanistan 21:00 Bosna Hersek-Hırvatistan -D GRUBU- 15:30 Gürcistan-Ukrayna 18:00 Bulgaristan-Rusya 21:00 Belçika-Slovenya