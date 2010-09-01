-ŞAMPİYONA YENİ OTOBÜS BURSA (A.A) - 01.09.2010 - Bursaspor, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) tarafından düzenlenen kampanya çerçevesinde alınan yeni otobüsüne 14 Eylül Salı günü Valencia ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçından bir gün önce kavuşacak. DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Kaplan, geçen sezonun şampiyonu Bursaspor'a yakışır bir otobüs alınması için DOSAB'daki sanayici ve iş adamlarının katılımıyla bir kampanya düzenlediklerini hatırladı. Kampanya çerçevesinde satın aldıkları otobüste Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın istekleri çerçevesinde bazı değişiklikler yaptıklarını dile getiren Kaplan, ''Ertuğrul Sağlam hocamızın istediği her şey yapıldı'' dedi. Kaplan, otobüsün koltuk sayısının azaltıldığını, koltuk arası mesafelerin açıldığını, araçta futbolcuların bilgisayarları için elektrik tesisatı yapıldığını, koltuk başlıklarına ekran konulduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Artık son olarak otobüsün dış kaplaması yapılıyor. Dış kaplama için 5-6 ayrı tasarım yapılmıştı. Bunlardan en yakışanı otobüse yapılacak. Otobüsü Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Valencia ile 14 Eylül Salı günü Bursa'da yapacağımız ilk maçtan bir gün önce yani 13 Eylül Pazartesi günü DOSAB'da düzenleyeceğimiz törenle teslim edeceğiz. Takımımıza hayırlı olsun. İyi günlerde kullanılsın. Şampiyon Bursaspor'da çok yakıştı.'' Ertuğrul Kaplan, otobüsün 270 bin avroya mal olduğunu sözlerine ekledi. -ERTUĞRUL SAĞLAM'IN VAZGEÇİLMEZLERİ- Bursaspor'da, sezon başından bu yana forma giyen 20 futbolcudan 7'si, biri kupada olmak üzere 4 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Sağlam'ın sezon başından bu yana forma şansı verdiği 20 futbolcudan 7'si, biri TFF Süper Kupa 3'ü lig maçı olmak üzere 4 karşılaşmanın tamamında ilk 11'de sahaya çıktı. Kalenin değişmez ismi, geçen sezon olduğu gibi Bulgar file bekçisi Dimitar Ivankov oldu. Geçen sezonun kadrosundan Ömer Erdoğan ve Ali Tandoğan defansta, Ivan Ergiç, Ozan İpek ve Volkan Şen de orta sahada teknik direktör Sağlam'ın vazgeçilmezleri oldu. Bursaspor'un Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Gökçek Vederson, defansın sol kanadında ağırlıklı olarak forma giyen Mustafa Keçeli'den formayı kaparak, ilk 11'in değişmez ismi olmayı başardı. -SERCAN, OYUNA SONRADAN GİRİYOR- Arjantinli orta saha oyuncusu Pablo Martin Batalla, bir maçta sonradan, yıldız adayı forvet Sercan Yıldırım ise 3 kez sonradan oyuna girerek 4 maçta da forma giyen futbolcular arasında yer aldı. Sadece Galatasaray maçının ilk 11'inde yer alan Sercan, bu sezonki tek golünü, ligin ilk maçında Turgay Bahadır'ın sakatlanmasıyla oyuna girdiği Konyaspor karşılaşmasında attı. Bursaspor'un yeni transferi forvet Leonel Nunez ise birinde sonradan oyuna girdiği üç maçta, ağları havalandırmayı başaramadı. Yeşil-beyazlıların diğer gol umudu Turgay Bahadır ise sakatlığının etkisiyle biri kupada olmak üzere 2 maçta forma giyebildi.