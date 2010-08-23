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Spor

ŞAMPİYONA SALONLARI 3D GÖRÜLEBİLECEK ANKARA (A.A)

23 Ağustos 2010 15:34

-ŞAMPİYONA SALONLARI 3D GÖRÜLEBİLECEK ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'na  ev sahipliği yapacak salonlar Google Earth üzerinden 3 boyutlu olarak sergileniyor. Türkiye'nin önde gelen kulüplerinin statlarını, sonrasında Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda maçların oynandığı salonları Google Earth üzerinden 3 boyutlu olarak sergileyen "www.3DLocationEarth.com" adlı internet sitesi, şimdi de dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nı 3. boyuta taşıdı.  "3DLocationEarth.com" adlı sitede, 28 Ağustos–12 Eylül tarihleri arasında Türkiye'de düzenlenecek "FIBA 2010 Dünya Şampiyonası"na ev sahipliği yapan spor salonları, haritadaki gerçek yerlerinde 3 boyutlu olarak sergileniyor.

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