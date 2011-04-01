-ŞAMPİYONA ŞAKA GİBİ ÖDÜL ANKARA (A.A) - 01.04.2011 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün (GSGM), bilardoda 2008 yılında Dünya şampiyonluğuna 15 bin TL ödül verdiği Hacı Arap Yaman'ı bir yıl sonraki Dünya ikinciliğinde ise 30 bin TL ile ödüllendirdiği ortaya çıktı. Milli bilardocu Hacı Arap Yaman, 2008 yılında Belçika'da düzenlenen 27. Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası'nda birinci olduğunu anımsatarak, başarısına karşılık devletin de kendisini 15 bin lira ödüllendirdiğini söyledi. Olimpik branşlar gibi ödül yönetmeliğinden yararlanamadıklarını anımsatan Yaman, ''Türkiye'nin evsahipliğinde Kastamonu'da bir yıl sonra düzenlenen 28. Artistik Bilardo Dünya Şampiyonası'nda ise ikinci oldum. İkinciliğime ise 30 bin lira ödül verdiler. GSGM'nin ödülle ilgili komisyonuna avukatım aracılığıyla başvuruda bulundum. Şampiyon olduğumda neden daha az aldığımı sordum. Komisyon (Böyle uygun gördük) dedi. Ne yazık ki ödül yönetmeliği çok açık değil. Ödül miktarı oradaki kişilerin iki dudağının arasında. Çelişki çok büyük'' diye konuştu. -AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNA 1 YILLIK ASGARİ ÜCRET- Üç Bant Milli Takımlar Dünya Şampiyonası'nda daha önce iki kez Semih Saygıner ile birlikte yaşadığı dünya şampiyonluğuna bu yıl Lütfi Çenet ile birlikte ulaşarak Türk bilardo tarihinde bu başarıyı üçüncü kez yaşayan tek sporcu olan Tayfun Taşdemir, ödül yönetmeliğinin ''adil'' olmadığını savundu. Taşdemir, olimpik olmayan amatör branşlardaki benzer federasyonlarda ödül sisteminin farklı işlediğini dile getirerek, şöyle konuştu: ''Para önemli değil ama hakkaniyet olsun. Bilardoda tek ödülü ikiye bölüyorlar. Oysa zaten olimpik federasyonlara oranla çok az miktarda para alıyoruz. Para bölme sistemi olimpik branşlarda uygulanmıyor. Milli Takımlar Avrupa Şampiyonu olduk, 9 bin 700 TL ödül aldık. Toplam aldığımız ödül miktarı asgari ücretlinin bir yıllık toplam parası kadar. Bu çok komik bir miktar. Eğer bunu sporu seven Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan duysa güler. Sporda ödül teşvik edici olmalı. Aksi takdirde kimse bu sporu yapmak istemez.''