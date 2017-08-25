Şampiyona memleketinde sevgi seli

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) - DÜNYA şampiyonu güreşçi Metehan Başar, memleketi Sakarya\'nın Sapanca İlçesi\'nde sevgi gösterleriyle karşılandı.

Fransa\'nın başkenti Paris\'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda grokoromen stilde 85 kiloda şampiyon olan Metehan Başar, meleketi Sapanca\'da TEM Otoyolu gişelerinde karşılandı. Sapanca Belediye Başkanı Aydın Yılmazer ve vatandaşlar tarafından oluşturulan kortej eşliğinde Sapanca Belediye binası önündeki tören alanına gelen Metehan Başar, belediye başkanının makam aracının üzerinden halka selam verdi.

Törende konuşan Başkan Yılmazer, Metehan Başar\'ı kutlayarak, \"Ülkemizin milli gururu olmuştur. Ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı okutan, tarihi bir başarıya imza atan ve ilçemizi bu gururu yaşatan Metehan kardeşimi gönülden kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum\" dedi.

Metehan Başar ise, \"Ülkemize altın madalya getirdim. Tabi bu hep hayalini kurduğum bir şampiyonluktu ve bana nasip oldu. Bu madalyayı Sakarya\'ya ve Sapanca\'ya getirdiğim için çok mutluyum. Sapanca\'dan böyle şampiyonların çıkması çok güzel bir şey. Zaten burada nice şampiyonlarımız var. Benden sonra da nice dünya ve Avrupa şampiyonları çıkacaktır. Bizlere dua eden herkese teşekkür ederim\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Yılmazer ve törene katılan davetliler tarafından Metehan Başar\'a altın ve çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra Yılmazer, şampiyon ve davetlileri makamında ağırladı. Metehan Başar\'a ailesi ve amcası 1992 Barcelona Olimpiyatları 2\'ncisi, Dünya ve Avrupa Şampiyonu, Milli Takım ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grekoromen Teknik Direktörü Hakkı Başar, amcasının çocukları Dünya Gençler 2\'ncisi, Sakarya Hendek Belediyespor ve Yıldızlar Milli Takım Antrenörü Zafer Başar ile 2016 Avrupa Şampiyonu Abdulsamet Başar yalnız bırakmadı.

FOTOĞRAFLI