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Spor

Şampiyona memleketinde coşkulu karşılama

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA) -YUNANİSTAN'ın başkenti Atina'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 85 kiloda Rus rakibi Evloev'i 5-3 yenerek dünya şampiyonu olan  Muhammed Furkan Dursun, memleketi Samsun'un Havza İlçesi'n

08 Eylül 2017 21:32

Abdurrahman ALTUN/HAVZA (Samsun), (DHA) -YUNANİSTAN\'ın başkenti Atina\'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nda 85 kiloda Rus rakibi Evloev\'i 5-3 yenerek dünya şampiyonu olan  Muhammed Furkan Dursun, memleketi Samsun\'un Havza İlçesi\'nde coşkuyla karşılandı.
Yunanistan\'ın Atina kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Grekoromen Güreş Şampiyonası\'nda 85 kiloda dünya şampiyonluğunu kazanan Muhammed Furkan Dursun\'un memleketi Samsun\'un Havza İlçesi\'ndeki karşılama törenine CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe girişinde karşılanan Muhammet Furkan Dursun, çok sayıda araç konvoyuyla ilçe turu attı. Ardından belediye binası önünde yapılan törende konuşan dünya şampiyonu güreşçi, Yunanistan\'da İstiklal Marşı\'nı bağırarak söylediğini belirterek, \"Kusura bakmayın Yunanistan\'da İstiklal Marşını bağırarak okuduğum için bugün sesim biraz kısıldı. Ben Havza doğumluyum burada güreşe başladım. Cafer Uzun hocamın sayesinde, buradan İstanbul\'a geçmemiz gerekiyordu. Orada güreş hayatıma devam ettim, çok şükür ki dünya şampiyonu oldum. Havzayı ülkemizi iyi bir şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Farklı memleketlerde bayrağımızı göklere en tepeye çektiğim için çok mutluyum. Bayrağımızı göklere çektikten sonra rakiplerimizin gözlerindeki hırsı görünce zaten insan çok mutlu oluyor. hepinize teşekkür ediriyorum beni karşıladığınız için, hepinizden Allah Razı olsun\" dedi.
Yapılan konuşmalar sonrası dünya şampiyonu Muhammed Furkan Dursun\'a CHP Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve İlçe Spor Müdürü Cafer Uzun tarafından hediyeler takdim edildi. 

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