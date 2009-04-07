Şampiyona haciz geldi!

Devletin ödül vermekten kaçındığı Dünya Şampiyonu Şemsi Yaralı, 4 aydır kirasını ödeyemediği evine gelen hacizle sarsıldı



Akşam'ın haberine göre; Türkiye'ye Dünya Bayanlar Boks Şampiyonası'nda 86 kiloda altın madalya kazandıran Şemsi Yaralı'nın, 4 aydır evinin kirasını ödeyemediği için Ankara'daki evine icra geldi. Yaralı, İstanbul'da 14-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak Ahmet Cömert Turnuvası'na da hazırlanmak için yol parası olarak da arkadaşından borç para almak zorunda kaldı.



Gençlik Spor eski Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın söz vermesine rağmen, yönetmelik gereği dünya şampiyonu olarak ödül alamayan milli boksör, “Ailemin masraflarını da karşıladığım için büyük bir maddi sıkıntı çekiyorum. Oturduğumuz eve ayda 430 lira kira ödüyordum. 4 aydır ödeyemediğim için annem beni arayıp icra geldiğini söyledi' dedi.



“15 gün bizimle ilgilendiler. Sözler verildi. Ama cicim ayı gibi geçti. Birden unutulduk. Hakkımı istiyorum. Böyle olacağını bilmiyordum” diyen Yaralı şunları söyledi:

“Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 2.sınıfında okuyorum. Okula devam eden milli sporculara verilen paradan da 3 aydır yararlanamıyorum. Harç paramı bile borç alarak yatırdım. Kulübüm olan Türk Standartları Enstitüsü de aylık olarak verdiği 600 lirayı 4 aydır ödenek gelmediği için vermiyor. Ne yapacağımı şaşırdım.”

