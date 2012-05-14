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Ekonomi

Şampiyon zirvede, Fenerbahçe dipte

Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla birlikte borsadaki hisseleri yüzde 8'in üzerinde değer kazanırken, Fenerbahçe'nin hisseleri de yüzde 8 civarında değer kaybetti

14 Mayıs 2012 14:49

Şampiyon Galatasaray'ın hisseleri hızlı yükseliş kaydederken, Fenerbahçe en çok değer kaybeden hisse oldu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında cumartesi günü oynanan süper final son maçının beraberlikle bitmesinin ardından, şampiyon olan Galatasaray hissedarlarını da sevindirdi.

Galatasaray hisseleri şampiyonluğun ardından haftanın ilk işlem gününde yüzde 8'in üzerinde değer kazandı. Hisse fiyatı 214 liraya kadar yükseldi.

Galatasaray bu performansla borsada en çok değer kazanan ikinci hisse oldu.

Son maçta şampiyonluğu kaybeden Fenerbahçe hisseleri ise en çok değer kaybeden hisse konumunda. Fenerbahçe hisseleri yüzde 8.23 düşüşle 53 liraya kadar geriledi.

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